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Долар по 41 грн — Нацбанк дозволяє валюті зростати в ціні

27 травня 2024 18:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
НБУ довзоляє долару перебивати позначку у 41 грн
Українські гривні та американські долари. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національний банк України не зупиняє подорожчання долара, яке зросло минулого тижня, в результаті чого валютний курс продовжує стрімко рухатися вгору. Якщо у п'ятницю міжбанк закривався на 40,16 грн/дол., то сьогодні він підскочив з 40,17 грн/дол. до 40,28 грн/дол., опівдні вийшов на 40,30 грн/дол. і навіть на 40,33 грн/дол.

Про це повідомляє видання "Страна.UA" з посиланням на співрозмовників в мережі українських банків.

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Видання пише, що максимальний курс пропозиції сягав 40,40 грн/дол. На цьому рівні не було реальних правочинів, проте прояви девальвації неодноразово спостерігалися. Проте у Нацбанку не намагалися впливати на її прояви.

"Мабуть, девальвація гривні вкладається у плани та завдання НБУ, він її не зупиняє. Хоча всі пам'ятають, що Нацбанк є головним продавцем долара на міжбанку, саме він завдає там тон і визначає курс. Отже, 40,33 грн/дол. зараз влаштовує регулятора. Ще минулого понеділка ми мали на Bloomberg 39,67 грн/дол., а зараз 40,33 грн/дол. — це 1,7% девальвації гривні за тиждень. З таким темпом ми можемо мати на міжбанку 41 вже наступного понеділка і можемо навіть перевиконати план уряду на цей рік — усі пам'ятають, що до держбюджету 2024 закладено курс 40,7 грн/дол.", — каже джерело видання в українській банківській сфері.

Співрозмовник додає, що така бездіяльність потрібна Нацбанку та уряду України.

"А висновок лише один — отже, так потрібно Нацбанку та уряду. Імовірна причина — гостра нестача коштів у бюджеті, яку визнає влада офіційно. Чим нижчий курс гривні, тим більше надходжень від податків, які номінується у валюті, і тим більше гривні виходить від продажу західної фінансової допомоги, що надходить", — сказав виданню голова правління одного з українських банків на умовах анонімності.

За підсумками дня НБУ піднявофіційний курс із 40,1153 грн/дол. до 40,3012 грн/дол. На чорному ринку продаж долара у понеділок зріс з 40,50 грн/дол. до 40,57 грн/дол, а купівля — з 40,10 грн/дол. до 40,38 грн/дол.

У банків максимальна ціна готівкового продажу злетіла на 15 копійок, досягнувши 40,75 грн/дол. — її ставив МетаБанк, а середній діапазон становив 40,40-40,70 грн/дол. Викуп американської валюти у банківських касах відбувався у коридорі 39,0-40,40 грн/дол.

Приватбанк та Ощадбанк ставили готівкову купівлю/продаж у рамках 39,90-40,50 грн/дол. та 40,10-40,60 грн/дол. відповідно.

Карткові курси сьогодні пробили 41 рівень. Акордбанк ставив продаж на картах на 41,15 грн/дол — це максимум, а мінімум був у Укрексімбанку на 40,25 грн/дол. Купівля тут була у діапазоні 39,50-40,55 грн/дол.

Середня вартість продажу долара на рахунки фізосіб, враховуючи обмеження 50 тисяч гривень на місяць, склала 40,47 грн/дол. Максимальний цінник (з урахуванням супутніх комісій) сягнув 41,32 грн/дол., його ставив Банк Авангард, а мінімальний був на 40,40 грн/дол., що спостерігалося у Ідея Банка та ТАСкомбанка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські банки останнім часом наростили ввезення готівки для задоволення попиту, таким чином вивезли у 2024 році удвічі більше євро.

Водночас Верховна Рада України збирається дозволити фінустановам розкривати банківські таємні дані на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. 

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