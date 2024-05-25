Як змінити ліміт на карткові перекази — Пишний розповів деталі

Телефон та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, понад 95% українців не відчують обмеження на карткові перекази. Більше того, банки можуть переглянути встановлені ліміти на перекази.

Про це голова НБУ заявив в ефірі Радіо NV.

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Детальніше про обмеження на карткові перекази

"Картка жодним чином не обмежена на вхідні платежі. Вона обмежується лише на вихідні платежі. Окрім того, є така політика, яка називається "знай свого клієнта", — заявив Пишний.

Він підкреслив, що банк приділяє увагу поведінці клієнтів та відповідність створеного профілю їхнім транзакціям. Наприклад, коли пенсіонер або студент здійснюють десятки операцій на мільйони гривень, це впливає на оцінку ризику та фінансового моніторингу.

"З волонтерами, звісно, цього не трапляється. З моменту введення тих обмежень, в рамках яких функціонує банківська система, ми свідомо фокусуємо увагу на потребах волонтерів", — наголосив голова Національного банку.

За словами Пишного, йдеться не про обмеження дій клієнта, а про обмеження, які стосуються самої картки. Тобто, якщо у людини є три картки, вона може здійснити по кожній з них 30 операцій.

"Всі ваші картки можуть функціонувати в такому режимі. У вас може бути щомісячний ліміт на проведення операцій на рівні 300 тисяч гривень (у разі, якщо людина має три картки. — Ред.). 90 операцій", — зазначив очільник Нацбанку.

Як збільшити ліміт на карткові перекази

Водночас Пишний підкреслив, що ліміт не є остаточним.

"Але там є ще один момент. Якщо ви доведете банку, що маєте потребу здійснювати більшу кількість транзакцій або на більшу суму, ви звертаєтеся до банку. Банк знає свого клієнта і може переглянути цей ліміт", — зазначив він.

За словами голови НБУ, 98,4% усіх клієнтів навіть не відчують обмеження кількості операцій.

"98,4% клієнтів здійснюють менше ніж 30 транзакцій на місяць. 95% клієнтів не відчують обмеження щодо 100 тисяч, оскільки вони здійснюють операції на меншу суму", — зазначив Пишний.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією відповідної можливості працює Національний банк України (НБУ). Відомо, що зміниться та які зараз ліміти в банках.

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