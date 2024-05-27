НБУ должает доллару перебивать отметку в 41 грн

Украинские гривны и доллары США. Фото иллюстративное: УНИАН

Национальный банк Украины не останавливает возросшее на прошлой неделе подорожание доллара, в результате чего валютный курс продолжает стремительно двигаться вверх. Если в пятницу межбанк закрывался на 40,16 грн/долл., то сегодня он подскочил с 40,17 грн/долл. до 40,28 грн/долл., в полдень вышел на 40,30 грн/долл. и даже на 40,33 грн/долл.

Об этом сообщает издание " Страна.UA " со ссылкой на собеседников в сети украинских банков.

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Издание пишет, что максимальный курс предложения достигал 40,40 грн/долл. На этом уровне не было реальных сделок, однако проявления девилвации неоднократно наблюдались. Однако в Нацбанке не пытались влиять на ее проявления.

"По-видимому, девальвация гривны укладывается в планы и задачи НБУ, он ее не останавливает. Хотя все помнят, что Нацбанк — главный продавец доллара на межбанке, именно он задает там тон и определяет курс. Значит 40,33 грн/долл. сейчас устраивает регулятора. Еще в прошлый понедельник мы имели на Bloomberg 39,67 грн/долл., а сейчас 40,33 грн/долл. — это 1,7% девальвации гривны за неделю. С таким темпом мы можем иметь на межбанке 41 уже в будущий понедельник, и можем даже перевыполнить план правительства на этот год — все помнят, что в госбюджет 2024-го заложен курс 40,7 грн/долл.", — говорит источник в украинской банковской сфере.

Собеседник добавляет, что такое бездействие нужно Нацбанку и правительству Украины.

"А вывод только один — значит так нужно Нацбанку и правительству. Вероятная причина — острая нехватка средств в бюджете, которую признают власти официально. Чем ниже курс гривны, тем больше поступлений от налогов, которые номинируется в валюте, и тем больше гривны получается от продажи поступающей западной финансовой помощи", — сказал изданию глава правления одного из украинских банков на условиях анонимности.

По итогам дня НБУ поднят официальный курс с 40,1153 грн/долл. до 40,3012 грн/долл. На черном рынке продажи доллара в понедельник выросли с 40,50 грн/долл. до 40,57 грн/долл., а покупка — с 40,10 грн/долл. до 40,38 грн/долл.

У банков максимальная цена наличных продаж взлетела на 15 копеек, достигнув 40,75 грн/долл. — ее установил МетаБанк, а средний диапазон составил 40,40-40,70 грн/долл. Выкуп американской валюты в банковских кассах производился в коридоре 39,0-40,40 грн/долл.

Приватбанк и Сбербанк ставили наличную покупку/продажу в рамках 39,90-40,50 грн/долл. и 40,10-40,60 грн/долл. соответственно.

Карточные курсы сегодня пробили 41 уровень. Аккордбанк ставил продажу на картах на 41,15 грн/долл. — это максимум, а минимум был у Укрэксимбанка на 40,25 грн/долл. Покупка здесь была в диапазоне 39,50–40,55 грн/долл.

Средняя стоимость продажи доллара на счета физлиц, учитывая ограничение 50 тысяч гривен в месяц, составила 40,47 грн/долл. Максимальный ценник (с учетом сопутствующих комиссий) достиг 41,32 грн/долл., его ставил Банк Авангард, а минимальный был на 40,40 грн/долл., что наблюдалось у Идея Банка и ТАСкомбанка.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские банки в последнее время нарастили ввоз наличных для удовлетворения спроса, таким образом вывезя в 2024 году вдвое больше евро.

В то же время Верховная Рада Украины собирается разрешить финучреждениям раскрывать банковские тайные данные по запросам нотариусов и Министерства юстиции.