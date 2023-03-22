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Долар по 45 грн/дол.: аналітики оцінили, якою може бути вартість валюти у 2023-му

22 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара до кінця року — коли коштуватиме валюта 45 гривень
Такі прогнози озвучують фінансові аналітики
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%.

Про це говорять фахівці міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley.

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Прогнози аналітиків щодо курсу

Відповідно до прогнозу холдингу Morgan Stanley, є загроза здорожчання американської валюти за найгірших сценаріїв до 45 гривень за долар. При цьому до кінця року долар може все ж перетнути позначку у 40 гривень.

Як зазначається, у середньому вартість долара триматиметься на рівні близько 39,5 гривні за долар. Прогнозують плавну девальвацію української національної валюти.

"У Кабінеті міністрів вважають, що економіка України у 2023 році зросте на 1%. У НБУ розробляють свої прогнози та вважають, що економіка зросте на 0,3%. Водночас експертні оцінки мають широкий коридор: від падіння на 4,6 % (Oxford Economics) до зростання на 5,5% (Sense Bank)", — зауважують економісти.

Водночас, за прогнозом українських фінансистів, курс буде стабільним, без різкого здорожчання, а з подальшою тенденцією до зниження. Так, в інвесткомпанії Concorde Capital заявляють, що курс в країні до кінця року може перебувати у межах від 36,6 гривні за долар.

Скільки зараз коштує валюта

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,40 (+18 коп.) та 39,80 грн (+18 коп.) у продажу. Курс долара надалі залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

У середу в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45 (-22 коп.) та 38,60 (-17 коп.) у продажу. Євро купують за 41,00 (-5 коп.), а продають за 41,18 (-2 коп.).

ПриватБанк — 38,05 грн (-7 коп.) — 38,55 грн (-7 коп.);
Ощадбанк —  38,35 грн — 39,15 грн;
Укрексімбанк — 38,40 грн (-10 коп.) — 38,99 грн (-11 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн — 38,95 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Нагадаємо, експерти прогнозують позитивні тенденції в економіці та на валютному ринку. Зокрема, вони пов'язані з початком посівної кампанії, вважає директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

При цьому в НБУ заявляють, що в Україні на тлі війни фіксований курс американської валюти ще деякий час відіграватиме свою роль. Підстав для ослаблення гривні немає, проте повертатися до плаваючого курсу передчасно.

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