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Доллар по 45 грн/долл.: аналитики оценили, какой может быть стоимость валюты в 2023-м

22 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара до конца года - когда будет стоить валюта 45 гривен
Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, мешая информации правительства о росте экономики на 1%.

Об этом говорят специалисты международного банковского холдинга Morgan Stanley.

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Согласно прогнозу холдинга Morgan Stanley, есть угроза удорожания американской валюты при худших сценариях до 45 гривен за доллар. При этом до конца года доллар может точно пересечь отметку в 40 гривен.

Как говорится, в среднем стоимость доллара будет держаться на уровне около 39,5 гривны за доллар. Прогнозируется плавная девальвация украинской национальной валюты.

"В Кабинете министров считают, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 1%. В НБУ разрабатывают свои прогнозы и считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время экспертные оценки имеют широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) к росту на 5,5% (Sense Bank)", — отмечают экономисты.

В то же время, по прогнозу украинских финансистов, курс будет стабильным, без резкого удорожания, а с дальнейшей тенденцией к снижению. Так, в инвесткомпании Concorde Capital заявляют, что курс в стране до конца года может находиться в пределах 36,6 гривны за доллар.

Сколько сейчас стоит валюта

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,40 (+18 коп.) и 39,80 грн (+18 коп.) в продаже. Курс доллара в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

В среду в обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45 (-22 коп.) и 38,60 (-17 коп.) в продаже. Евро покупают за 41,00 (-5 коп.), а продают за 41,18 (-2 коп.).

ПриватБанк — 38,05 грн (-7 коп.) — 38,55 грн (-7 коп.);
Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;
Укрэксимбанк — 38,40 грн (-10 коп.) — 38,99 грн (-11 коп.);
"Райффайзен" — 38,30 грн —- 38,95 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Напомним, эксперты прогнозируют положительные тенденции в экономике и валютном рынке. В частности, они связаны с началом посевной кампании, считает директор департамента казначейства Коминбанка Герман Марченко.

При этом в НБУ заявляют, что в Украине на фоне войны фиксированный курс американской валюты еще некоторое время будет играть свою роль. Оснований для ослабления гривны нет, однако возвращаться к плавающему курсу преждевременно.

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