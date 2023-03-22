Курс доллара до конца года - когда будет стоить валюта 45 гривен

Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики

В Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, мешая информации правительства о росте экономики на 1%.

Об этом говорят специалисты международного банковского холдинга Morgan Stanley.

Прогнозы аналитиков по курсу

Согласно прогнозу холдинга Morgan Stanley, есть угроза удорожания американской валюты при худших сценариях до 45 гривен за доллар. При этом до конца года доллар может точно пересечь отметку в 40 гривен.

Как говорится, в среднем стоимость доллара будет держаться на уровне около 39,5 гривны за доллар. Прогнозируется плавная девальвация украинской национальной валюты.

"В Кабинете министров считают, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 1%. В НБУ разрабатывают свои прогнозы и считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время экспертные оценки имеют широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) к росту на 5,5% (Sense Bank)", — отмечают экономисты.

В то же время, по прогнозу украинских финансистов, курс будет стабильным, без резкого удорожания, а с дальнейшей тенденцией к снижению. Так, в инвесткомпании Concorde Capital заявляют, что курс в стране до конца года может находиться в пределах 36,6 гривны за доллар.

Сколько сейчас стоит валюта

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,40 (+18 коп.) и 39,80 грн (+18 коп.) в продаже. Курс доллара в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

В среду в обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45 (-22 коп.) и 38,60 (-17 коп.) в продаже. Евро покупают за 41,00 (-5 коп.), а продают за 41,18 (-2 коп.).

ПриватБанк — 38,05 грн (-7 коп.) — 38,55 грн (-7 коп.);

Ощадбанк — 38,35 грн — 39,15 грн;

Укрэксимбанк — 38,40 грн (-10 коп.) — 38,99 грн (-11 коп.);

"Райффайзен" — 38,30 грн —- 38,95 грн;

ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Напомним, эксперты прогнозируют положительные тенденции в экономике и валютном рынке. В частности, они связаны с началом посевной кампании, считает директор департамента казначейства Коминбанка Герман Марченко.

При этом в НБУ заявляют, что в Украине на фоне войны фиксированный курс американской валюты еще некоторое время будет играть свою роль. Оснований для ослабления гривны нет, однако возвращаться к плавающему курсу преждевременно.