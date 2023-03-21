Курс долара — які позитивні тенденції обіцяють банкіри

Зокрема, вони пов'язані з початком посівної кампанії

Експерти прогнозують позитивні тенденції в економіці та на валютному ринку. Зокрема, вони пов'язані з початком посівної кампанії.

Такі прогнози озвучив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

Що чекає на валютний ринок

За словами фінансиста, цього тижня курс долара в країні може змінитися не більше ніж на 30-50 копійок. Тобто це є звичайною ситуаційною динамікою. Однак у найближчі тижні на валютному ринку можливі зміни.

Марченко пояснив, що зараз не спостерігається жодних висхідних інфляційних тенденцій, оскільки у січні-лютому інфляція сумарно становила 1,5%, тому для зростання валютного курсу об’єктивних передумов немає. При цьому, подальше сильне зміцнення національної валюти теж малоймовірне. Принаймні, цього тижня жодних сенсацій, здатних похитнути ринок, нема.

На думку експерта, найближчими тижнями в українській економіці варто очікувати на позитивні тенденції, які здатні позитивно вплинути на курс гривні. Вони пов’язані із початком посівної кампанії, а також стабілізацією енергосистеми країни, що дозволить поновити системну роботу деякої частини підприємств.

"Збільшення ділової та підприємницької активності — це важливий сигнал для економіки. Сподіваємося, що вона потроху почне спиратися на збільшення внутрішніх надходжень за рахунок податків і зборів, розвиток бізнесу, а не додаткове штучне навантаження на нього", — додав експерт.

Скільки зараз коштує долар

Курси валют в касах банків у середньому такі:

долар — 38,45–38,9 грн (20 березня — 38,4–38,9 грн);

євро — 40,5–41,23 грн (20 березня — 40,4–41,2 грн).

У банках готівковий курс такий:

Приватбанк — 38,05–38,55 грн;

Ощадбанк — 38,35–39,1 грн;

Укрексімбанк — 38,4–38,99 грн;

Райффайзен — 38,3–38,95 грн.

Нагадаємо, на думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.

Також ми писали, що банкіри та фінансисти курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні банкіри заявляли, що курс може становити 43,23 грн/долар. На переконання фінансових аналітиків, долар буде дешевший — 41,11 грн/дол. У жовтні прогнозували 42,30 грн/дол.