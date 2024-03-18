Курс валют на 19 березня — долар підскочив у вартості у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках України активно продовжує зростати у вартості. На вівторок, 19 березня, Національний банк України (НБУ) теж суттєво збільшив офіційний курс.

Про це свідчить інформація на порталі Центробанку та моніторингових сайтах.

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За даними регулятора, встановлені такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,97 грн (+0,31);

євро — 42,44 грн (+0,16);

злотий — 9,84 грн (0,00).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, долар зріс у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,67 грн (+0,17), продають за 39,17 грн (+0,18). Євро коштує у купівлі 42,09 грн (+0,17), у продажу — 42,87 грн (+0,18).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар купують за 38,60 грн (+0,25), продають за 39,20 грн (+0,25). Райффайзен Банк купує за 38,70 грн (+0,30), продає — 39,12 грн (+0,23). Ощадбанк долар купує так само — за 38,65 грн (0,00), продає — за 39,15 (0,00) грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише сайт Minfin, в обмінниках долар купують за 38,98 грн (+0,32), продають — за 39,02 грн (+0,25). Євро коштує у купівлі 42,43 грн (+0,20), у продажу — 42,46 грн (-0,21).

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня знову посилив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Чистий продаж валюти 11—15 березня зріс фактично удвічі.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом S&P Global Ratings, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Долар може додати у вартості кілька гривень.