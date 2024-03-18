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Доллар снова на историческом максимуме — как изменился курс

18 марта 2024 22:21
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 19 марта — доллар подскочил в стоимости в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках Украины активно продолжает расти в цене. На вторник, 19 марта, Национальный банк Украины тоже существенно увеличил официальный курс.

Об этом свидетельствует информация на портале Центробанка и мониторинговых сайтах.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным регулятора, установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 38,97 грн (+0,31);
  • евро — 42,44 грн (+0,16);
  • злотый — 9,84 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, доллар вырос в цене на наличном рынке. Покупают по 38,67 грн (+0,17), продают по 39,17 грн (+0,18). Евро стоит в покупке 42,09 грн (+0,17), в продаже — 42,87 грн (+0,18).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар покупают за 38,60 грн (+0,25), продают за 39,20 грн (+0,25). Райффайзен Банк покупает за 38,70 грн (+0,30), продает — за 39,12 грн (+0,23). Ощадбанк доллар покупает так же — за 38,65 грн (0,00), продает — за 39,15 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет сайт Minfin, в обменниках доллар покупают за 38,98 грн (+0,32), продают — за 39,02 грн (+0,25). Евро стоит в покупке 42,43 грн (+0,20), в продаже — 42,46 грн (-0,21).

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе снова усилил поддержку курса гривны продажей валюты на межбанковском рынке. Чистая продажа валюты 11—15 марта выросла фактически вдвое.

Ранее сообщалось, что, по прогнозу S&P Global Ratings, в Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Доллар может прибавить в стоимости несколько гривен.

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