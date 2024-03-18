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Нацбанк збільшив удвічі підтримку гривні за тиждень

18 березня 2024 14:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ посилив підтримку нацвалюти — дані за тиждень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) минулого тижня знову посилив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Чистий продаж валюти 11 — 15 березня зріс фактично удвічі.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Посилення підтримки гривні

За даними регулятора, обсяг чистого продажу доларів Національним банком зріс з мінімального значення за останні 11 місяців у 133,7 млн доларів до 262,6 млн доларів.

Обсяг продажу валюти зріс зі 156,8 млн до 263 млн доларів, тоді як обсяг купівлі знову впав фактично до нуля. Тоді як за два попередні тижні НБУ після тривалої перерви купив на ринку більш ніж 50 млн доларів.

Що з курсом нацвалюти

За підсумками минулого тижня офіційний курс гривні ослаб практично на 66 копійок — з 38,14 грн/$1 до $38,79 грн/$1 — що є мінімальним рівнем в історії національної валюти.

Водночас на готівковому ринку курс гривні йшов услід за курсом на міжбанківському ринку, однак з меншою амплітудою. Спостерігалося суттєве ослаблення у перші три дні тижня та відносна стабілізація під його кінець. У підсумку за тиждень курс знизився на близько 33 копійки, до 38,86 грн/$1. 18 березня американська валюта коштує 38,79 грн/$1.

 

НБУ курс
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення про нове зниження облікової ставки. Цього разу ключову відсоткову ставку опустили з 15,0% до 14,5% річних.

Також ми писали, що НБУ оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.

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