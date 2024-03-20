Курс валют на 21 марта — некоторые банки накручивают цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке продолжает дорожать. На четверг, 21 марта, Национальный банк Украины (НБУ) после резкого повышения оставил официальный курс американской валюты неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка и профильных порталов.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, на четверг официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:

доллар — 39,13 грн (0,00);

евро — 42,43 грн (-0,03);

злотый — 9,81 грн (-0,01).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, доллар дорожает на наличном рынке страны. В покупке стоит 38,93 грн (+0,10), в продаже — 39,44 грн (+0,10). Евровалюту покупают за 42,26 грн (+0,05), продают за 42,97 грн (+0,03).

ПриватБанк покупает доллар, как и накануне — за 38,70 грн (0,00), продает — за 39,30 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 38,85 грн (+0,15), продает — за 39,22 грн (0,00). Ощадбанк доллар покупает дороже — за 39,00 грн (+0,20), продает — за 39,55 грн (+0,25).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар покупают дешевле — за 39,02 грн (-0,12), продают — за 39,09 грн (-0,07). Евро стоит в покупке 42,33 грн (-0,19), в продаже — 42,40 грн (-0,13).

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Напомним, по прогнозу экспертов, официальный курс американской валюты движется вверх из-за увеличения спроса на иностранную валюту. Однако нет существенных факторов, которые могли бы привести к резкому скачку курса доллара в Украине.

Ранее сообщалось, что НБУ ввел новые требования к украинским банкам. Согласно им, финучреждения будут вынуждены информировать клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов.