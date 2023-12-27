Доплати військовим у 2024 році — чи залишать додаткове фінансування у наступному році

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна готується до нового воєнного року, який вимагатиме значних фінансових зусиль, перш за все — для потреб армії. Фінансування оборонного сектору на наступний рік порівняно з попереднім періодом зросте в 10 разів, досягаючи рекордних 1 трильйона 164 мільярди гривень. Зараз одним із ключових питань є, чи залишить уряд доплати військовослужбовцям у розмірах 30 та 100 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю BBC NEWS Україна розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

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Чи залишать доплати військовим у 2024 році

Переважна частина видатків на 2024 рік — 883 млрд — направлять на забезпечення ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення та ветеранів. На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень.

"Щодо доплат в розмірі 30 та 100 тисяч гривень, уряд планує зберегти ці виплати протягом періоду дії воєнного стану, як це передбачено постановою Кабміну № 168", — пояснив замміністра оборони.

Тобто, всі виплати залишаться на рівні 2023 року. Однак при цьому Джигир додав, що важливо враховувати динаміку фронту та ймовірне зростання потреб ЗСУ. Якщо зросте інтенсивність боїв чи збільшиться кількість військових, потрібно буде збільшувати фінансування та змінювати бюджет, пояснив Юрій Джигир. І спрогнозувати такі зміни зараз складно.

"Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати", — пояснив замміністра оборони.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуються на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначається місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.

Також ми писали про те, що кожен військовослужбовець Збройних сил України має право вийти на пенсію після звільнення з військової служби. При цьому державою передбачено три види пенсійних виплат.