Грошові виплати військовим — до чого готуватися у 2024 році

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 36-а окрема бригада морської піхоти

У 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуються на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначається місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.

Про це розповіли Факти.

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Деяким військовослужбовцям можуть нараховуватися додаткові виплати за виконання конкретних завдань, вислугу років та науковий ступінь. Сума виплат для українських військових у 2024 році буде визначатися декількома ключовими чинниками, такими як посада, військове звання, рід військ та місце служби.

Мінімальні виплати військовим у 2024 році

Мінімальні розміри грошового забезпечення у 2024 році будуть такими:

Строковики отримуватимуть 20 000 гривень.

Зарплата солдат становитиме 13 000 гривень.

Мобілізовані військові отримуватимуть не менше 33 000 гривень.

Додаткові виплати

Уряд також встановив додаткові грошові виплати, що залишаються незмінними. Наприклад:

30 000 гривень для військовослужбовців, які беруть участь у мобілізації.

50 000 гривень для оборонців, що виконують спецзавдання на передовій.

100 000 гривень для службовців, які знаходяться у зоні активних бойових дій або проходять лікування внаслідок отриманих травм чи контузій під час служби.

Додаткові виплати передбачені для військових, які отримали інвалідність через військові дії, залежно від часу та причини каліцтва, визначаючи розмір виплати в межах 70–120 прожиткових мінімумів чи 250–400 прожиткових мінімумів відповідно.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб. Таким чином зберігається фінансова допомога для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що потрапили в полон або зникли безвісти тощо. Зокрема, сюди входять і компенсації за поранення військових під час служби.