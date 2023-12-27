Доплаты военным в 2024 году — оставят ли дополнительное финансирование в следующем году

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украина готовится к новому военному году, который потребует значительных финансовых усилий, прежде всего для нужд армии. Финансирование оборонного сектора на следующий год по сравнению с предыдущим периодом вырастет в 10 раз, достигая рекордных 1 триллиона 164 миллиарда гривен. Сейчас одним из ключевых вопросов является, оставит ли правительство доплаты военнослужащим в размере 30 и 100 тысяч гривен.

Об этом в интервью BBC NEWS Украина рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

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Оставят ли доплаты военным в 2024 году

Подавляющая часть расходов на 2024 год — 883 млрд — будет направлена на обеспечение ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение и ветеранов. На выплаты военнослужащим в 2024 году будет выделено 751,3 миллиарда гривен.

"О доплатах в размере 30 и 100 тысяч гривен правительство планирует сохранить эти выплаты в течение периода действия военного положения, как это предусмотрено постановлением Кабмина № 168", — пояснил замминистра обороны.

То есть все выплаты останутся на уровне 2023 года. Однако при этом Джигир добавил, что важно учитывать динамику фронта и возможный рост потребностей ВСУ. Если вырастет интенсивность боев или увеличится количество военных, нужно будет увеличивать финансирование и изменять бюджет, объяснил Юрий Джигир. И спрогнозировать подобные изменения сейчас сложно.

Наш оборонный бюджет заложен в условиях наибольшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой. На поле боя ведется постоянная упорная борьба, так что вероятность увеличения интенсивности боевых действий существует ежедневно", — объяснил замминистра обороны.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году в Украине выплаты военнослужащим формируются на основе зарплат и различных премий, в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также определяется местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.

Также мы писали о том, что каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право выйти на пенсию после увольнения с военной службы. При этом государством предусмотрено три вида пенсионных выплат.