Виплати малозабезпеченим — відомо новий розмір допомоги та чи не скасують біженцям

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році змінився розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, який залежить від прожиткового мінімуму. Відомо, які зараз суми і чи не скасують виплати тим, хто за кордоном.

Про це розповіли в одному з Департаментів соціальної політики.

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Допомога малозабезпеченим у 2024 році

Цьогоріч фінансова підтримка сімей, які мають низький дохід, буде продовжена, однак з певними вимогами.

Як зазначається, оскільки розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям залежать від прожиткового мінімуму, який підвищився на початку року, то змінилась і сума допомоги. Тепер становить для таких категорій осіб:

працездатні особи — 1,665 тис. грн (55% прожиткового мінімуму);

особи, котрі втратили працездатність та особи, які мають інвалідність — 2,361 тис. грн (100% прожиткового мінімуму);

діти віком до шести років — 3,588 тис. грн (140% прожиткового мінімуму);

діти віком від шести до 18 років — 4,474 тис. грн;

особи віком від 18 до 23 років (за умови навчання) — 4,239 тис. грн.

Чи не скасують виплати, якщо сім'я виїхала за кордон

За даними юристів, така допомога залежить від того, чи проживає сім'я на території України. Середньомісячний сукупний дохід таких громадян має бути нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для родини, внаслідок поважних причин чи обставин, які не могли контролювати.

У випадку, коли родина, що раніше постійно проживала в Україні, вирішила поїхати за кордон, то вона все одно може зберегти право на таку державну соціальну допомогу, але з певними умовами. А саме:

буде здійснено перевірку, чи не перебувала родина за межами країни понад 90 послідовних днів;

якщо так, і сім'я продовжує залишатися за кордоном на час здійснення перевірки, то органи соцзахисту населення вимагатимуть підтвердження того, що в країні перебування сім'я не отримує аналогічних виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина українців може отримати кошти від благодійного фонду "Право на захист". Стартувала нова реєстрація на виплати у понад 3,5 тис. грн для однієї з областей.

Також в Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.