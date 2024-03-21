Выплаты малоимущим — известен новый размер помощи и не отменят ли беженцам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году изменился размер материальной помощи малообеспеченным семьям, который зависит от прожиточного минимума. Известно, какие сейчас суммы и не отменят ли выплаты тем, кто за границей.

Об этом рассказали в одном из Департаментов социальной политики.

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Помощь малоимущим в 2024 году

В этом году финансовая поддержка семей, имеющих низкий доход, будет продлена, однако с определенными требованиями.

Как отмечается, поскольку размер пособия малообеспеченным семьям зависят от прожиточного минимума, который повысился в начале года, изменилась и сумма пособия. Теперь составляет для таких категорий лиц:

трудоспособные лица — 1,665 тыс. грн (55% прожиточного минимума);

лица, утратившие трудоспособность и имеющие инвалидность — 2,361 тыс. грн (100% прожиточного минимума);

дети до шести лет — 3,588 тыс. грн (140% прожиточного минимума);

дети от шести до 18 лет — 4,474 тыс. грн;

лица в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) — 4,239 тыс. грн.

Сохранят ли выплаты, если семья уехала за границу

По данным юристов, такая помощь зависит от того, проживает ли семья на территории Украины. Среднемесячный совокупный доход таких граждан должен быть ниже прожиточного минимума, установленного для семьи, вследствие уважительных причин или обстоятельств, которые не могли контролировать.

В случае, когда семья, ранее постоянно проживавшая в Украине, решила уехать за границу, то все равно может сохранить право на такую государственную социальную помощь, но с определенными условиями. А именно:

будет проведена проверка, не находилась ли семья за пределами страны более 90 последовательных дней;

если да, и семья продолжает оставаться за границей на время проведения проверки, то органы соцзащиты населения потребуют подтверждения того, что в стране пребывания семья не получает аналогичных выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, часть украинцев может получить средства от благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала новая регистрация на выплаты более чем в 3,5 тыс. грн для одной из областей.

Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.