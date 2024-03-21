Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Помощь малоимущим — как изменился размер и не отменят ли беженцам arrow

Помощь малоимущим — как изменился размер и не отменят ли беженцам

21 марта 2024 21:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выплаты малоимущим — известен новый размер помощи и не отменят ли беженцам
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году изменился размер материальной помощи малообеспеченным семьям, который зависит от прожиточного минимума. Известно, какие сейчас суммы и не отменят ли выплаты тем, кто за границей.

Об этом рассказали в одном из Департаментов социальной политики.

Читайте также:

Помощь малоимущим в 2024 году

В этом году финансовая поддержка семей, имеющих низкий доход, будет продлена, однако с определенными требованиями.

Как отмечается, поскольку размер пособия малообеспеченным семьям зависят от прожиточного минимума, который повысился в начале года, изменилась и сумма пособия. Теперь составляет для таких категорий лиц:

  • трудоспособные лица — 1,665 тыс. грн (55% прожиточного минимума);
  • лица, утратившие трудоспособность и имеющие инвалидность — 2,361 тыс. грн (100% прожиточного минимума);
  • дети до шести лет — 3,588 тыс. грн (140% прожиточного минимума);
  • дети от шести до 18 лет — 4,474 тыс. грн;
  • лица в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) — 4,239 тыс. грн.

Сохранят ли выплаты, если семья уехала за границу

По данным юристов, такая помощь зависит от того, проживает ли семья на территории Украины. Среднемесячный совокупный доход таких граждан должен быть ниже прожиточного минимума, установленного для семьи, вследствие уважительных причин или обстоятельств, которые не могли контролировать.

В случае, когда семья, ранее постоянно проживавшая в Украине, решила уехать за границу, то все равно может сохранить право на такую государственную социальную помощь, но с определенными условиями. А именно:

  • будет проведена проверка, не находилась ли семья за пределами страны более 90 последовательных дней;
  • если да, и семья продолжает оставаться за границей на время проведения проверки, то органы соцзащиты населения потребуют подтверждения того, что в стране пребывания семья не получает аналогичных выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, часть украинцев может получить средства от благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала новая регистрация на выплаты более чем в 3,5 тыс. грн для одной из областей.

Также в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

выплаты
финансовая помощь
деньги
материальная помощь
помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом