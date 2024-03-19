Грошова допомога — українці можуть отримати виплати у 3,5 тис. грн

Пачка гривневих купюр. Фото: РБК-Україна

Частина українців може отримати кошти від благодійного фонду "Право на захист". Стартувала нова реєстрація на виплати у понад 3,5 тис. грн для однієї з областей.

Про це повідомляють організатори надання допомоги від УВКБ ООН у Сумській області.

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Як зазначається, мобільна бригада цього благодійного фонду працюватиме у Сумській області. Вона збиратиме інформацію та прийматиме заявки від переселенців та постраждалих від війни на виплати від УВКБ ООН.

Зокрема, зареєструватися зможуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили свої оселі з 24 лютого 2022 року;

жителі області, які постраждали від воєнних дій;

біженці, які повернулись у свої домівки після вимушеного переміщення через війну.

Громадяни повинні відповідати умовам та критеріям вразливості:

не отримували фіндопомогу від різних міжнародних організацій;

дохід менший за 5,4 тис. грн на одного члена домогосподарства за місяць;

у родині є тільки один з батьків з неповнолітніми дітьми чи з особами похилого віку більше 55 років;

родину очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку чи літня особа з дітьми, яким немає 18 років;

родина, у складі якої є особи з особливими потребами;

прийомні сім’ї, де опікуються дітьми без супроводу та дітьми, батьки яких розлучені.

Для вищеперелічених осіб буде надано допомогу в розмірі понад 3,5 тис. грн протягом трьох місяців. Тобто загалом одна людина може отримати від благодійної організації 10,8 тис. грн.

Як подати заявку на допомогу

Заявки прийматиме мобільна бригада. Для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги, потрібно буде звернутись в один з пунктів реєстрації:

19 березня (12:00-15:00) в населеному пункті Ярославець (Кролевецька ТГ), вул. Перемоги, 16;

20 березня (11:00-16:00) в населеному пункті Чупахівка (Чупахівська ТГ), вул. Воздвиженська, 53;

21 березня (12:00-15:00) в населеному пункті Реутинці (Кролевецька ТГ), вул. Перемоги, 5б;

22 березня (12:00-15:00) в населеному пункті Алтинівка (Кролевецька ТГ), вул. Шлях, 26.

Детальна інформація про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору даних доступна за посиланням.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть отримати додаткову допомогу від благодійного фонду "Люмос України". Зараз триває прийом заявок в кількох регіонах.

Також громадяни можуть зареєструватися на нову грошову допомогу від благодійного фонду "Солідар Свісс Україна" за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія). Він виплатить кожному по 3,6 тис. грн на місяць.