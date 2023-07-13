Допомога у 2,5 тис. грн від Червоного Хреста — як отримати

Допомога у 2,5 тис. грн від Червоного Хреста: контакти
В Україні деякі громадяни можуть оформити фінансову допомогу у 2,5 тис. грн. Уряд спільно з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариства Червоного Хреста України реалізовують відповідну програму.
Це передбачено постановою Кабінету міністрів України (КМУ).
Що відомо про нову програму виплат
На допомогу від Червоного Хреста можуть розраховувати українці, які оселились в інших регіонах через війну.
Розмір фінансової допомоги становить 2,5 тис. грн на особу. Виплати здійснюються на основі даних в інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб. Грошові виплати охоплять близько одного мільйона людей.
Представники місії Червоного Хреста разом з Мінсоцполітики визначать, кому потрібно надати допомогу у першу чергу. Вони користуватимуться відомостями з Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб та сайту "єДопомога".
Інші програми від Червоного Хреста
В Україні працюють інші програми для переселенців. Вони передбачені для жителів деокупованих областей у 2-3 тис. грн.
Також Червоний Хрест надає ваучери на 500 грн переселенцям, що зареєструвалися у Києві після 24 лютого минулого року. Сертифікати дають змогу робити покупки в мережі супермаркетів "Сільпо". Право на ваучери мають:
- особи з інвалідністю першої групи;
- родини, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;
- сім’ї, де троє і більше неповнолітніх дітей (до 16 років);
- родини, які виховують сироту до 16 років.
Отримати сертифікати можна за адресами:
- вул. Володимирська, 51 Б (Vcentri Hub) біля м. Театральна;
- вул. Миропільська, 19, поряд метро Чернігівська.
Телефон для уточнення інформації:
- 0 800 332 656.
Більше про допомогу
Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.
Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.