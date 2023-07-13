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Допомога у 2,5 тис. грн від Червоного Хреста: контакти

13 липня 2023 13:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 2,5 тис. грн від Червоного Хреста — як отримати
Представники Товариства Червоного Хреста. Фото: Vechirniy.kyiv
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть оформити фінансову допомогу у 2,5 тис. грн. Уряд спільно з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариства Червоного Хреста України реалізовують відповідну програму.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів України (КМУ).

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Що відомо про нову програму виплат

На допомогу від Червоного Хреста можуть розраховувати українці, які оселились в інших регіонах через війну. 

Розмір фінансової допомоги становить 2,5 тис. грн на особу. Виплати здійснюються на основі даних в інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб. Грошові виплати охоплять близько одного мільйона людей.

Представники місії Червоного Хреста разом з Мінсоцполітики визначать, кому потрібно надати допомогу у першу чергу. Вони користуватимуться відомостями з Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб та сайту "єДопомога".

Інші програми від Червоного Хреста

В Україні працюють інші програми для переселенців. Вони передбачені для жителів деокупованих областей у 2-3 тис. грн.

Також Червоний Хрест надає ваучери на 500 грн переселенцям, що зареєструвалися у Києві після 24 лютого минулого року. Сертифікати дають змогу робити покупки в мережі супермаркетів "Сільпо". Право на ваучери мають:

  • особи з інвалідністю першої групи;
  • родини, які виховують неповнолітню  дитину з інвалідністю;
  • сім’ї, де троє і більше неповнолітніх дітей (до 16 років);
  • родини, які виховують сироту до 16 років.

Отримати сертифікати можна за адресами:

  • вул. Володимирська, 51 Б (Vcentri Hub) біля м. Театральна;
  • вул. Миропільська, 19, поряд метро Чернігівська.

Телефон для уточнення інформації:

  • 0 800 332 656.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.

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