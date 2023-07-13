Помощь в 2,5 тыс. грн от Красного Креста — как получить

Представители Общества Красного Креста. Фото: Vechirniy.kyiv

В Украине некоторые граждане могут оформить финансовую помощь в 2,5 тыс. грн. Правительство совместно с Миссией Международного Комитета Красного Креста и Общества Красного Креста Украины реализуют соответствующую программу.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины (КМУ) .

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Что известно о новой программе выплат

На помощь Красного Креста могут рассчитывать украинцы, которые поселились в других регионах из-за войны.

Размер финансовой помощи составляет 2,5 тыс. грн на человека. Выплаты производятся на основе данных на информационной базе внутренне перемещенных лиц. Денежные выплаты охватят около одного миллиона человек.

Представители миссии Красного Креста вместе с Минсоцполитики определят, кому нужно оказать помощь в первую очередь. Они будут пользоваться сведениями из Единой информационной базы о внутренне перемещенных лицах и сайте "єДопомога".

Другие программы от Красного Креста

В Украине работают другие программы для переселенцев. Они предназначены для жителей деоккупированных областей в 2-3 тыс. грн.

Также Красный Крест предоставляет ваучеры на 500 грн зарегистрировавшимся в Киеве после 24 февраля прошлого года переселенцам. Сертификаты дают возможность совершать покупки в сети супермаркетов "Сільпо". На ваучеры имеют право:

лица с инвалидностью первой группы;

семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей (до 16 лет);

семьи, воспитывающие сироту до 16 лет.

Получить сертификаты можно по адресам:

ул. Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) возле Театральная;

ул. Миропольская, 19, рядом метро Черниговская.

Телефон для уточнения информации:

0 800 332 656.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.