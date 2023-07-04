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Нова допомога українцям від США: хто і які суми може отримати

4 липня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям від США — хто і які суми може отримати
Документи з фінансовими показниками. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Про це поінформували у пресцентрі Міністерства економіки України.

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Як зазначається, за програмою "Конкурентоспроможна економіка України" гранти зможуть оформити українські малі та середні переробні підприємства. Загалом розіграють 25 грантів.

Зокрема, підтримка малих та середніх підприємств відбудеться у діяльності, що посприяє імпортозаміщенню продукції з Росії та Білорусі. Також нададуть гранти виробникам інноваційних продуктів.

Кошти дозволяється витратити і на оновлення виробництва, автоматизації процесів у поєднанні з появою більш висококваліфікованих робочих місць.

Заявки можна подавати до 16 грудня 2023 року.

Інша допомога підприємцям

Днями в країні стартувала грантова програма від Міжнародної організації Global Communities для нового та підтримки чинного бізнесу, який постраждав на тлі війни.

Підприємцям нададуть до 25 тисяч доларів. Гроші можуть отримати підприємці з Чернігівського та Чернівецького регіонів.

Більше про бізнес

Нагадаємо, в Україні деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак його планують скасувати.

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