Допомога від ЄС — ухвалено план Ukraine Facility

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med

У Кабінеті Міністрів затвердили план Ukraine Facility, згідно з яким Україні нададуть пакет підтримки від Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про загальну суму на 50 млрд євро, яка надійде частинами протягом чотирьох років.

Про це оголосив премʼєр Денис Шмигаль.

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Детальніше про план Ukraine Facility

"Уряд ухвалив План для Ukraine Facility. Він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро", — йдеться у повідомленні.

За словами глави уряду, Україна розраховує отримати кілька мільярдів євро цього року завдяки втіленню деяких реформ.

Він уточнив, що у плані містяться структурні реформи, яким відповідають більше ніж 100 квартальних індикаторів. Передусім йдеться про втілення європейської практики у реформі держуправління, боротьбі з корупцією, економічних та секторальних реформах в різних сферах — починаючи зі сфери енергетики та закінчуючи аграрною галуззю.

Окрім того, у документі містяться наріжні напрями:

"зелений" перехід;

цифровізація;

євроінтеграція.

Відповідний план українські посадовці розробили разом з європейськими партнерами для посилення України та наближення членства в ЄС.

Невдовзі план мають передати на розгляд Європейської комісії. Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна планує отримати до 16 млрд євро цього року, додав Шмигаль.

Рішення про допомогу на 50 млрд євро від ЄС

На початку лютого Єврорада підтримала чотирирічний пакет фінансування України на 50 млрд євро.

Рішення щодо створення механізму під назвою Ukraine Facility очікували ще під час саміту Євросоюзу 14 грудня 2023 року, коли Єврорада погодилася дати старт переговорам про вступ до ЄС, однак його відклали через блокування з боку Будапешта.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна невдовзі отримає перші транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ). Відомо, скільки саме коштів виділять європейські партнери.

Раніше повідомлялося, що Україна наближається до укладення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо виплати 900 млн доларів із кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів за чотирирічною угодою EFF. Домовленості пов'язані з зупинкою допомоги від США.