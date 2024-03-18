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Помощь в 50 млрд евро от ЕС — правительство поддержало план Ukraine Facility

18 марта 2024 13:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от ЕС — принят план Ukraine Facility
Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Кабинете министров утвердили план Ukraine Facility, согласно которому Украине предоставят пакет поддержки от Европейского Союза (ЕС). Речь идет об общей сумме в 50 млрд евро, которая поступит частями в течение четырех лет.

Об этом объявил премьер Денис Шмыгаль.

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Детальнее о плане Ukraine Facility

"Правительство приняло План для Ukraine Facility. Он является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, рассчитанной на 4 года и имеющей общий объем 50 млрд евро", — говорится в сообщении.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает получить несколько миллиардов евро в этом году благодаря воплощению некоторых реформ.

Он уточнил, что в плане содержатся структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Прежде всего, речь идет о воплощении европейской практики в реформе госуправления, борьбе с коррупцией, экономических и секторальных реформах в разных сферах — начиная со сферы энергетики и заканчивая аграрной отраслью.

Кроме того, в документе содержатся краеугольные направления:

  • "зеленый" переход;
  • цифровизация;
  • евроинтеграция.

Соответствующий план украинские чиновники разработали вместе с европейскими партнерами по усилению Украины и приближению членства в ЕС.

Вскоре план должны передать на рассмотрение Европейской комиссии. Благодаря реализации реформ плана для Ukraine Facility, Украина планирует получить до 16 млрд евро в этом году, добавил Шмыгаль.

Решение о помощи на 50 млрд евро от ЕС

В начале февраля Евросовет поддержал четырехлетний пакет финансирования Украины на 50 млрд евро.

Решения о создании механизма под названием Ukraine Facility ожидали еще во время саммита Евросоюза 14 декабря 2023 года, когда Евросовет согласился дать старт переговорам о вступлении в ЕС, однако был отложен из-за блокирования со стороны Будапешта.

Что еще стоит знать

Напомним, что Украина вскоре получит первые транши финансовой помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ). Известно, сколько именно средств выделят европейские партнеры.

Ранее сообщалось, что Украина близится к заключению соглашения с Международным валютным фондом по выплате 900 млн долларов по кредиту в размере 15,6 млрд долларов по четырехлетнему соглашению EFF. Договоренности связаны с остановкой помощи от США.

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Ukraine Facility

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