Грошова допомога ООН — Мінреінтеграції попередило про шахраїв

Банківська картка у руках. Фото: Unsplush

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій попередило українців про нову схему шахрайства з грошовими "виплатами". Йдеться про розповсюдження фейкових посилань нібито на реєстрацію на "фіндопомогу від ООН".

Про це інформує пресслужба відомства.

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Фейкова "фіндопомога від ООН"

Загалом на тлі воєнного стану дійсно багато організацій пропонують як фінансову, так і гуманітарну допомогу. Як правило, для отримання подібних виплат потрібно оформлювати заявки, перейшовши за посиланням організації. Шахраї теж вигадали схему обману українців, які потребують допомоги, користуючись шансом.

Тепер дедалі частіше в прагненні виманити гроші громадян використовують привід надання матеріальної допомоги від міжнародних донорів. Зараз масово поширюють фейкові посилання на реєстрацію на фіндопомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Як українцям не втратити кошти

Для того, щоб не потрапити "на гачок", потрібно знати одну вагому річ — Міжнародна організація з міграції ООН ніколи не використовує для збирання інформації гугл-форми.

"Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих та підозрілих сайтах і переходити за посиланнями з ненадійних джерел", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку із цим українцям нагадали, що ніколи нікому не можна повідомляти такі дані:

тризначний номер на звороті платіжної картки (CVV/CVC-код);

пін-код банківської картки;

логін і пароль для інтернет-банкінгу;

коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Куди оперативно подавати скарги

У міністерстві наголосили, якщо виникають питання щодо роботи МОМ, можна звернутися на гарячу лінію за номерами телефонів:

0 800 215 510 (безкоштовно для всіх операторів);

(095) 106-55-55 (для Vodafone);

(096) 106-55-55 (для Kyivstar).

Гаряча лінія доступна з понеділка до п'ятниці у період з 09:00 до 17:00.

У разі, якщо вже людина натрапила на зловмисників або знає про випадки шахрайства — варто звернутися у Кіберполіцію. Подавати відповідні скарги можна на сайті за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд попередив громадян про активне поширення фейкової інформації від його імені. Публікують її через месенджер Telegram.

Також ми писали, що за даними НБУ, в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник зріс на чверть та становив 272 тис. операцій.