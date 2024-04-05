Денежная помощь ООН — Минреинтеграции предупредило о мошенниках

Банковская карта в руках. Фото: Unsplush

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий предупредило украинцев о новой схеме мошенничества с денежными "выплатами". Речь идет о распространении фейковых ссылках якобы на регистрацию на "финпомощь от ООН".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Фейковая "финпомощь от ООН"

В целом на фоне военного положения действительно многие организации предлагают как финансовую, так и гуманитарную помощь. Как правило, для получения подобных выплат необходимо оформлять заявки, перейдя по ссылке организации. Мошенники тоже придумали схему обмана украинцев, нуждающихся в помощи, пользуясь шансом.

Теперь все чаще в стремлении выманить деньги граждан используют повод предоставления материальной помощи от международных доноров. Сейчас массово распространяют фейковые ссылки на регистрацию на финпомощь Международной организации по миграции ООН.

Как украинцам не потерять деньги

Для того, чтобы не попасть "на крючок", нужно знать одну важную вещь — Международная организация по миграции ООН никогда не использует для сбора информации гугл-формы.

"Не нужно вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных сайтах и переходить по ссылкам из ненадежных источников", — говорится в сообщении.

В связи с этим украинцам напомнили, что никогда никому нельзя сообщать следующие данные:

трехзначный номер на обороте платежной карты (CVV/CVC-код);

пин-код банковской карты;

логин и пароль для интернет-банкинга;

коды (одноразовые пароли) банка и мобильных операторов.

Куда оперативно подавать жалобы

В министерстве отметили, если возникают вопросы работы МОМ, можно обратиться на горячую линию по номерам телефонов:

0 800 215 510 (бесплатно для всех операторов);

(095) 106-55-55 (для Vodafone);

(096) 106-55-55 (для Kyivstar).

Горячая линия доступна с понедельника по пятницу в период с 09:00 до 17:00.

В случае, если человек попал на злоумышленников или знает о случаях мошенничества — стоит обратиться в Киберполицию. Подавать соответствующие жалобы можно на сайте по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Пенсионный фонд предупредил граждан об активном распространении фейковой информации от его имени. Публикуют ее через мессенджер Telegram.

Также мы писали, что по данным НБУ, в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель вырос на четверть и составил 272 тыс. операций.