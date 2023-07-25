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"Дорогами солідарності": у ЄС готові транспортувати майже все українське зерно

25 липня 2023 19:23
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Козюк Тетяна
редактор
У ЄС готові транспортувати майже все українське зерно
Порт "Чорноморськ". Фото: Офіс президента
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Євросоюзі заявили про готовність експортувати практичну всю українську сільськогосподарську продукцію, зокрема зерно. Перевозити товари планують дорогами солідарності.

Про це йдеться у матеріалі видання Ske News з посиланням на заяву єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського. 

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"Ми готові експортувати практично все. Це близько 4 млн тонн олійних культур і зернових на місяць, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", — сказав Войцеховський.

Він додав, що до того, як РФ вийшла із "зернової угоди", 60% українського експорту здійснювали через солідарні лінії. Решту 40% транспортували Чорним морем. 

Зазначається, що так завдяки смугам солідарності можна перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, дорогами або внутрішніми водними шляхами.

Нагадаємо, 17 липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, в рамках якої Україна експортувала власну агропродукцію морським шляхом. Росія відмовилася продовжувати дію угоди без виконання низки її умов: підключення Россільгоспбанку до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

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