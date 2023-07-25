В ЕС готовы транспортировать почти все украинское зерно

Порт "Черноморск". Фото: Офис президента

В Евросоюзе заявили о готовности экспортировать практическую всю украинскую сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерно. Перевозить товары планируют по дорогам солидарности.

Об этом говорится в материале издания Ske News со ссылкой на заявление еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского.

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ЕС готов транспортировать украинское зерно

"Мы готовы экспортировать практически все. Это около 4 млн тонн масличных культур и зерновых в месяц, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", — сказал Войцеховский.

Он добавил, что до того, как РФ вышла из "зернового соглашения", 60% украинского экспорта осуществлялось через солидарные линии. Остальные 40% транспортировали по Черному морю.

Отмечается, что так, благодаря полосам солидарности, можно перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, дорогами или внутренними водными путями.

Напомним, 17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию морским путем. Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда его условий: подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживание активов российских компаний, разблокирование транспортной логистики и поставки запчастей.