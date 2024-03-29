Банки ОАЕ стають більш суворими до громадян РФ — що змінилося для росіян у Дубаї

Ксенія Собчак на відпочинку у Дубаї. Фото: росЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дубай став популярним серед росіян, які шукали місце для фінансових інвестицій або для початку нового життя. Однак зараз ця привабливість починає вщухати, оскільки вартість життя в цьому блискучому еміраті різко зросла, а його банки стали більш суворими у застосуванні санкцій США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами місцевих банкірів та інвестиційних фахівців, приплив російських грошей до Дубаю почав зменшуватись. Ніхто з них не передбачає масового відтоку коштів, які вже перебувають в ОАЕ, але країна малоймовірно побачить нові великі вливання.

Деякі російські емігранти вже розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення до Росії, оскільки наплив емігрантів до Дубаю призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.

Незважаючи на те, що ОАЕ не має санкцій проти РФ, російські компанії, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків. Це відбувається через те, що Емірати перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій.

Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners спостерігає зменшення кількості росіян, які відкривають свій бізнес в ОАЕ, "тому тенденція йде на спад".

"Насправді, деякі з російських клієнтів або скоротили свої активи в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли тут невелику базу, але переїхали назад до Москви або до інших доступних і дуже привабливих юрисдикцій, таких як Маврикій", — розповів представник компанії.

Банки Еміратів починають відмовляти росіянам в обслуговуванні

Місцеві банки, зокрема Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC і First Abu Dhabi Bank PJSC, посилили перевірку російських юридичних осіб і в останні місяці намагалися забезпечити більшу відповідність санкціям США.

У статті також сказано, що хоча росіяни середнього класу, які не потрапили під санкції, в основному не стикалися з великими проблемами, кілька підсанкційних громадян РФ вже отримали відмову в обслуговуванні в банках.

А дехто з тих, хто має політичну приналежність або зв'язки з особами, що потрапили під санкції, також зіткнулися з труднощами при відкритті банківських рахунків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін і президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян у телефонній розмові домовилися й надалі розвивати "дружні відносини". При цьому президент Росії поскаржився шейху на Україну.

Ми також писали, що у Швейцарії банки почали закривати рахунки клієнтів з російським громадянством. Це стосується навіть тих, хто також має паспорт іншої країни.