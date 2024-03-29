Банки ОАЭ становятся более суровыми для граждан РФ — что изменилось для россиян в Дубае

Ксения Собчак на отдыхе в Дубае. Фото: росСМИ

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Дубай стал популярным среди россиян, искавших место для финансовых инвестиций или для начала новой жизни. Однако сейчас эта привлекательность начинает утихать, поскольку стоимость жизни в этом блестящем эмирате резко возросла, а банки стали более строгими в применении санкций США.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам местных банкиров и инвестиционных специалистов, приток российских денег в Дубай начал уменьшаться. Никто из них не предполагает массового оттока уже находящихся в ОАЭ средств, но страна маловероятно увидит новые крупные вливания.

Некоторые российские эмигранты уже рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращение в Россию, поскольку наплыв эмигрантов в Дубай приводит к росту арендной платы и ежедневным расходам.

Несмотря на то, что у ОАЭ нет санкций против РФ, российские компании, открывающие банковские счета, теперь чаще сталкиваются с проверкой со стороны местных банков. Это происходит потому, что Эмираты находятся под усиленным давлением США в борьбе с потенциальным уклонением от санкций.

Инвестиционная иммиграционная компания Henley & Partners наблюдает уменьшение количества россиян, открывающих свой бизнес в ОАЭ, "поэтому тенденция идет на убыль".

"На самом деле, некоторые из российских клиентов либо сократили свои активы в Дубае, которые они купили два года назад, либо сохранили здесь небольшую базу, но переехали обратно в Москву или в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий", — рассказал представитель компании.

Банки Эмиратов начинают отказывать россиянам в обслуживании

Местные банки, в том числе Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC и First Abu Dhabi Bank PJSC, ужесточили проверку российских юридических лиц и в последние месяцы пытались обеспечить большее соответствие санкциям США.

В статье также сказано, что хотя не попавшие под санкции россияне среднего класса в основном не сталкивались с большими проблемами, несколько подсанкционных граждан РФ уже получили отказ в обслуживании в банках.

А некоторые из тех, кто имеет политическую принадлежность или связи с попавшими под санкции лицами, также столкнулись с трудностями при открытии банковских счетов.

Что еще стоит знать

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бин Заид Аль-Нахайян в телефонном разговоре договорились и дальше развивать "дружеские отношения". При этом президент России пожаловался шейху на Украину.

Мы также писали, что в Швейцарии банки стали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.