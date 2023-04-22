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Duracell залишає ринок РФ: що відомо

22 квітня 2023 08:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Duracell покидає ринок РФ. Гендиректор Коротає офіційно підтвердив інформацію: що відомо
Duracell залишає ринок РФ. Фото: URA.RU
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Гендиректор Duracell у Росії Юрій Коротаєв підтвердив інформацію про вихід компанії з РФ. Як пишуть ЗМІ, усе через припинення поставок продукції з Бельгії.

Про це пише Telegram-канал Mash, який і опублікував листа від імені Коротаєва, адресований його бізнес-партнерам.

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У ньому йдеться про те, що рішення про вихід прийняли саме акціонери. Вони мають на меті розірвати всі чинні контракти, розрахуватися з персоналом та продати запаси. Duracell негайно припинить продаж продукції компанії в Росії.

"Шановні бізнес-партнери, ТОВ "Дюраселл Раша" висловлює вам свою повагу і з великим жалем повідомляє про те, що наші акціонери повідомили про вихід з російського ринку та припинення бізнесу Duracell у Росії відповідно до російських законів і правил", — йдеться в опублікованому Mash листі.

Офіційний лист гендиректора "Дюрасель Раша" про припинення діяльності в РФ. Фото: Telegram-канал Mash

Нагадаємо, раніше ми писали, що Swarovski остаточно йде з ринку РФ. 

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