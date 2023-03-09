Swarovski остаточно йде з ринку рф

Swarovski

Австрійська компанія з виробництва предметів розкоші Swarovski вирішила повністю припинити свою діяльність у росії.

Про це повідомив генеральний директор компанії Алексіс Назард повідомив в інтерв'ю Trend, передає Meduza.

Заява гендиректора

"Ми дійшли висновку, що не можемо підтримувати наш заморожений бізнес у рф", — сказав він.

Назар заявив, що відхід Swarovski з російського ринку буде "організований і здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження". Він назвав точних термінів згортання діяльності підприємства у Росії.

Після вторгнення рф в Україну Swarovski закрила 12 магазинів у рф і припинила онлайн-продажу в країні, але повністю з ринку не пішла.

Рішення про повний вихід з росії, ймовірно, пов'язане з конфліктом між рф та Україною, що продовжується, а також зростанням напруженості між рф і країнами Заходу. Цей крок також слідує за тенденцією інших міжнародних компаній, які скорочують або повністю йдуть з російського ринку через економічні та політичні ризики.

Нагадаємо, що світові бренди, можливо, і пішли з російського ринку , проте їх товари залишилися. Вони доступні як в інтернеті, так і в магазинах, потрібно знати, де шукати.