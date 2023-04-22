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Duracell покидает рынок РФ: что известно

22 апреля 2023 08:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Duracell покидает рынок РФ. Гендиректор Корота официально подтвердил информацию: что известно
Duracell покидает рынок РФ. Фото: URA.RU
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Гендиректор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил информацию о выходе компании из РФ. Как пишут СМИ, все из-за прекращения поставок продукции из Бельгии.

Об этом пишет Telegram-канал Mash, который и опубликовал письмо от имени Коротаева, адресованное его бизнес-партнерам.

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В нем говорится, что решение о выходе приняли именно акционеры. Они преследуют цель разорвать все действующие контракты, рассчитаться с персоналом и продать запасы. Duracell немедленно прекратит продажу продукции компании в России.

"Уважаемые бизнес-партнеры, ООО "Дюраселл Раша" выражает вам свое уважение и с большим сожалением сообщает о том, что наши акционеры сообщили о выходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами", — говорится в опубликованном Mash письме.

Официальное письмо гендиректора "Дюрасель Раша" о прекращении деятельности в РФ. Фото: Telegram-канал Mash

Напомним, ранее мы писали, что Swarovski окончательно уходит с рынка РФ.

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