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"Ефект доміно": стримування цих тарифів може обвалити все — експерти

10 березня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на воду — українці можуть залишитися без ключової послуги
Стримування тарифів у підсумку обійдеться дуже дорого
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на час дії воєнного стану запроваджено мораторій на підвищення ключових тарифів на житлово-комунальні послуги. Однак у владі заговорили про можливість перегляду деяких з них, а експерти попереджають про загрози штучного стримування тарифів.

Які небезпеки від фіксованого тарифу на воду розповів президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький.

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Чим загрожує стримування тарифів

Експерт нагадав, що на початку 2023 року Національна комісія з тарифів планувала підвищити ціни на воду, однак у підсумку відмовилась від таких планів.

За його словами, така новина лише на перший погляд гарна, адже не треба платити більше, однак стримування тарифів у підсумку обійдеться дуже дорого.

Ще до війни стан водогонів оцінювався як критичний — від 40 до 56% труб потребували заміни, а рівень зношеності систем централізованого водовідведення становив 42%.

Після війни стало набагато гірше: у зоні бойових дій інфраструктуру знищено повністю, а на територіях, звідки виїхали українці, катастрофічно впав рівень розрахунку за послуги. Тоді як у приймаючих громадах підвищилось навантаження на інфраструктуру. Затрати водоканалів збільшилися в рази. Все — переважно через здорожчання палива, реагентів та ремонтних матеріалів. Незмінний тариф рано чи пізно призведе до великих проблем, наголошує експерт.

"Небажання дивитися в очі реальності дорого коштуватиме усім українцям. Держава мусить втрутитися, щоб убезпечити людей від найгірших сценаріїв розвитку подій. Наразі штучне стримування тарифу дасть зворотний результат у вигляді "ефекту доміно", коли водоканали посипляться один за одним. А потім потягнуть за собою і енергетиків, яким вимушено не зможуть сплачувати", — наголосив він.

Після колапсу у системі водоканалів містянам без води буде байдуже який тариф, оскільки послугу перестануть отримувати взагалі.

"Популярності владі це точно не додасть. Натомість тонкий таргет, спрямований на цільову аудиторію, піде в плюс і людям, які матимуть субсидії, і політикам, які завоюють їхню підтримку. Для цього слід розробити дієвий механізм отримання та максимально спростити доступ окремих категорій споживачів до їх оформлення. Адресно компенсувати підвищення тарифу дешевше, ніж потім розгрібати наслідки техногенних катастроф. У платіжці цифра за водопостачання і водовідведення зросте максимум на 80 грн. Не на людину, а на сім’ю", — наголосив він.

Вода як зброя від пожеж

Окрім цього, вода є стратегічним ресурсом воєнного часу. За час війни росія завдала по Україні 5 тисяч ракетних та близько 3,5 тисячі авіаційних ударів. Більшість з них спровокували пожежі, які приборкували рятувальники. Вода є головною зброєю проти вогню. Особливо у великих містах, де є ризик займання величезних площ з масштабними людськими жертвами.

Також росія свідомо ускладнила ситуацію, зруйнувавши дамбу Каховської ГЕС.

"Через це щодня ми втрачаємо тисячі кубометрів. 70% українців п’ють воду з Дніпра, а зниження рівня води в Каховському водосховищі забирає у нас цей ресурс", — додав посадовець.

На скільки планували підвищити тарифи

Залежно від регіону тарифи з січня цього року планували підвищити у середньому від 10% до 30%. Зокрема, тарифи столичного "Київводоканалу" мали намір підвищити на 25%: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн. Однак у підсумку відмовилися від таких планів.

Варто додати, що у 2021 році у столиці тариф на воду та водовідведення підняли з 25,38 до 30,38 грн за куб. м.

Нагадаємо, у КМДА запевняють, що тарифи на водопостачання чіпати не будуть. Оскільки, заважаючи на ті умови, в яких опинилося населення на тлі війни, підвищення тарифів — не на часі.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, чи позбавлять українців комунпослуг за борги. Там зазначили, що в країні відключення споживачів від комунальних послуг під час дії воєнного стану протизаконне.

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