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"Эффект домино": сдерживание этих тарифов может обвалить все — эксперты

10 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду — украинцы могут остаться без ключевой услуги
Сдерживание тарифов в итоге обойдется очень дорого.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на время действия военного положения введен мораторий на повышение ключевых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако во власти заговорили о возможности пересмотра некоторых из них, а эксперты предупреждают об угрозах искусственного сдерживания тарифов.

Какие опасности от фиксированного тарифа на воду рассказал президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий.

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Чем грозит сдерживание тарифов

Эксперт напомнил, что в начале 2023 года Национальная комиссия по тарифам планировала повысить цены на воду, однако в итоге отказалась от таких планов.

По его словам, такая новость только на первый взгляд хорошая, ведь не надо платить больше, но сдерживание тарифов в итоге обойдется очень дорого.

Еще до войны состояние водопроводов оценивалось как критическое — от 40 до 56% труб нуждались в замене, а уровень износа систем централизованного водоотвода составлял 42%.

После войны стало гораздо хуже: в зоне боевых действий инфраструктура уничтожена полностью, а на территориях, откуда выехали украинцы, катастрофически упал уровень расчета за услуги. В то время как в принимающих общинах повысилась нагрузка на инфраструктуру. Расходы водоканалов увеличились в разы. Все — преимущественно из-за удорожания топлива, реагентов и ремонтных материалов. Постоянный тариф рано или поздно приведет к большим проблемам, отмечает эксперт.

"Нежелание смотреть в глаза реальности будет дорого стоить всем украинцам. Государство должно вмешаться, чтобы обезопасить людей от худших сценариев развития событий. В настоящее время искусственное сдерживание тарифа даст обратный результат в виде "эффекта домино", когда водоканалы посыпятся один за другим. А затем потянут за собой и энергетиков, которым вынужденно не смогут платить", — подчеркнул он.

После коллапса в системе водоканалов горожанам без воды будет безразличен какой-то тариф, поскольку услугу перестанут получать вообще.

"Популярности властям это точно не прибавит. Вместо этого тонкий таргет, направленный на целевую аудиторию, пойдет в плюс и людям, которые будут иметь субсидии, и завоевающим их поддержку политикам. Для этого следует разработать действенный механизм получения и максимально упростить доступ отдельных категорий потребителей к их оформление. Адресно компенсировать повышение тарифа дешевле, чем потом разгребать последствия техногенных катастроф. В платежке цифра за водоснабжение и водоотвод вырастет максимум на 80 грн. Не на человека, а на семью", подчеркнул он.

Вода как оружие от пожаров

Кроме того, вода является стратегическим ресурсом военного времени. За время войны россия нанесла по Украине 5 тысяч ракетных и около 3,5 тысячи авиационных ударов. Большинство из них спровоцировали пожары, которые тушили спасатели. Вода является основным оружием против огня. Особенно в крупных городах, где есть риск возгорания огромных площадей с масштабными человеческими жертвами.

Также россия сознательно усложнила ситуацию, разрушив дамбу Каховской ГЭС.

"По этой причине ежедневно мы теряем тысячи кубометров. 70% украинцев пьют воду из Днепра, а снижение уровня воды в Каховском водохранилище забирает у нас этот ресурс", — добавил чиновник.

На сколько планировали повысить тарифы

В зависимости от региона, тарифы с января этого года планировали повысить в среднем от 10% до 30%. В частности, тарифы столичного "Киевводоканала" намеревались повысить на 25%: с действующих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн. Однако в итоге отказались от таких планов.

Стоит добавить, что в 2021 году в столице тариф на воду и водоотвод подняли с 25,38 до 30,38 грн за куб. м.

Напомним, в КГГА уверяют, что тарифы на водоснабжение трогать не будут. Поскольку, в тех условиях, в которых оказалось население на фоне войны, повышение тарифов — не ко времени.

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, лишат ли украинцев коммунуслуг за долги. Там отметили, что в стране отключение потребителей от коммунальных услуг во время действия военного положения противозаконно.

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