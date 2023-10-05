Економічний прогноз для України покращав: що буде з інфляцією

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки. Так, згідно з даними, ВВП нашої країн зросте цього року на півтора відсотка більше, ніж передбачалося у червні й сягне 3,5%. На 2024 рік прогнози ще більш оптимістичні.

Журналісти Новини.LIVE запитали в економіста Ярослава Жаліло, що означає покращення прогнозу і як це може позначитися на інфляції.

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Зміни в прогнозах

У червні світовий банк прогнозував зростання ВВП для України на кінець року не більше, ніж два відсотки. Проте вже зараз ці цифри змінилися на краще. Так, до 1 січня показники внутрішнього валового продукту мають досягти 3,5%, а вже наступного року вони становитимуть 4%.

Як зазначається у документі, економічні перспективи України, як і раніше, залежать від передбачуваної тривалості російського вторгнення. Згідно з прогнозом світового банку, починаючи з кінця 2024 року, економіка країни відновлюватиметься швидше.

Зміни у прогнозі сталися через низку причин: стабільне електропостачання, збільшення державних витрат, велика зовнішня допомога, вищий, ніж очікувалося раніше, урожай. Також на покращення ситуації вплинуло підвищення споживчої та ділової впевненості. Після різкого спаду рік тому вони сприяли поступовому зростанню активності в першій половині цього року. За словами економіста, у нас було мінус майже 30% торік, ці 3.5% не можуть рахуватися як компенсація, поки що йде мова лише про стабілізацію економіки України.

"Це загалом позитивна динаміка. Це свідчення того, що економіка стабілізується та адаптується до умов та ризиків війни швидше, ніж прогнозувалося. Вдалося забезпечити певні потужності. Підготуватися до ризиків", — акцентує економіст Ярослав Жаліло.

У проєкті бюджету на 2024 рік, який внесено урядом до парламенту, то Міністерство економіки прогнозує покращення на 5%. Це теж дуже мало для відновлення, каже економіст.

Чи зменшиться інфляція?

Експерт зазначає, що для тих умов, які є сьогодні, у нас феноменально низька інфляція. Мінекономіки прогнозує, що на кінець року ми можемо вийти на однозначний показник інфляції до 10%. Сам же економіст каже, що це буде одна складова економічного дива.

"Хоча я б не стверджував, що це позитив. Тому що в корні цієї інфляції падіння купівельної спроможності. Падіння економічної активності. Зворотній бік цієї інфляції — велике зростання витрат бізнесу", — запевняє економіст.

Інфляція — це ознака економічної активності. Втім, не можна ставити знак рівності між поняттями зростання економічних показників і зменшення інфляції. Відповідно, щось прогнозувати щодо зменшення або збільшення інфляції зараз не можна, адже там багато невизначеності, стверджує Ярослав Жаліло.

Нагадаємо, Одеська область поступово повертається до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців.