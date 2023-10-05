Экономический прогноз для Украины улучшился: что будет с инфляцией

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Всемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики. Так, согласно данным, ВВП нашей страны вырастет в этом году на полтора процента больше, чем предполагалось в июне, и достигнет 3,5%. На 2024 год прогнозы еще более оптимистичны.

Журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Ярослава Жалило, что означает улучшение прогноза и как это может сказаться на инфляции.

Читайте также:

Изменения в прогнозах

В июне мировой банк прогнозировал рост ВВП для Украины на конец года не более двух процентов. Однако уже сейчас эти цифры изменились к лучшему. Так, к 1 январю показатели внутреннего валового продукта должны достигнуть 3,5%, а уже в следующем году они составят 4%.

Как отмечается в документе, экономические перспективы Украины по-прежнему зависят от предполагаемой продолжительности российского вторжения. Согласно прогнозу мирового банка, начиная с конца 2024 года экономика страны будет восстанавливаться быстрее.

Изменения в прогнозе произошли по ряду причин: стабильное электроснабжение, увеличение государственных расходов, большая внешняя помощь, более высокий, чем ожидалось ранее, урожай. Также на улучшение ситуации повлияло повышение потребительской и деловой уверенности. После резкого спада год назад они способствовали постепенному росту активности в первой половине этого года. По словам экономиста, у нас было минус почти 30% в прошлом году, эти 3.5% не могут считаться компенсацией, пока речь идет только о стабилизации экономики Украины.

"Это, в общем-то, положительная динамика. Это свидетельство того, что экономика стабилизируется и адаптируется к условиям и рискам войны быстрее, чем прогнозировалось. Удалось обеспечить определенные мощности. Подготовиться к рискам", — акцентирует экономист Ярослав Жалило.

В проекте бюджета на 2024 год, который внесен правительством в парламент, Министерство экономики прогнозирует улучшение на 5%. Это тоже очень мало для восстанавления, говорит экономист.

Уменьшится ли инфляция?

Эксперт отмечает, что для тех условий, которые есть сегодня, у нас феноменально низкая инфляция. Минэкономики прогнозирует, что к концу года мы можем выйти на однозначный показатель инфляции до 10%. Сам же экономист говорит, что это будет одна из составляющих экономического чуда.

"Хотя я бы не утверждал, что это позитивно. Потому что в корне этой инфляции падение покупательной способности. Падение экономической активности. Обратная сторона этой инфляции — рост расходов бизнеса", — уверяет экономист.

Инфляция — это признак экономической активности. Впрочем, нельзя ставить знак равенства между понятиями роста экономических показателей и уменьшения инфляции. Соответственно, что-то прогнозировать относительно уменьшения или увеличения инфляции сейчас нельзя, ведь там много неопределенности, утверждает Ярослав Жалило.

Напомним, Одесская область постепенно возвращается к довоенному состоянию бизнеса. С начала 2023 года в регионе состоялся абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей.