Промисловість Китаю зростає, але споживчий спад продовжується у 2024 році

Працівник на заводі в Китаї. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У квітні 2024 року обсяг промислового виробництва в Китаї перевищив прогнози аналітиків. Цьому сприяло покращення зовнішнього попиту, хоча роздрібні продажі у самій країні несподівано сповільнилися. Це не єдина проблема з якою стикається економіка КНР.

Про проблеми економічного зростання Китаю пише Reuters.

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Що гальмує економічне зростання КНР

Попри те, що обсяг промислового виробництва в Китаї стрімко зростає, роздрібні продажі всередині країни сповільнилися. До цього додаються проблеми у секторі нерухомості, котрий, як і раніше, гальмує економіку КНР.

Дані за квітень показали неоднорідне відновлення другої за величиною економіки світу: торговельні та споживчі ціни пожвавилися, але кредитування все ще гальмується слабкою споживчою довірою.

Як зазначається, у квітні промислове виробництво в КНР зросло на 6,7% у річному обчисленні. До прикладу, у березні теми зростання становили 4,5%. Ці цифри перевищили прогнози аналітиків, які передбачали зростання у квітні на рівні 5,5%.

Проте роздрібні продажі у Китаї зросли всього на 2,3%, що є найповільнішим зростанням з грудня 2022 року, порівняно зі зростанням на 3,1% у березні. Тут аналітики також помилились, але вже у більшу сторону. Вони прогнозували зростання роздрібних продажів у КНР на рівні 3,8%.

"Дані, як і раніше, демонструють сильний зовнішній попит і слабкий внутрішній попит. Слабкість внутрішнього попиту є результатом погіршення ситуації з нерухомістю. Поточна політика ребалансування, така як обмін споживчих товарів або спеціальні казначейські облігації, може лише частково захистити низхідну спіраль внутрішнього попиту", — сказав старший стратег по Китаю австралійської фінансової групи ANZ Сін Чжаопен.

Зростання роздрібної торгівлі також сповільнилось через несприятливе порівняння з квітнем минулого року. Торік у квітні проводились два державні свята, що стало важливим фактором зростання бізнесу у секторах громадського харчування та туризму.

"Промислове виробництво продовжувало прискорюватися завдяки сильному експорту, але зростання за більшістю інших показників сповільнилося, вказуючи на зниження внутрішнього попиту. Ми очікуємо на відновлення зростання в найближчі місяці, оскільки бюджетна підтримка знову збільшиться. Але будь-яке короткострокове покращення навряд чи буде стійким протягом тривалого часу, враховуючи основні структурні проблеми, які стоять перед економікою", — зазначила економіст по Китаю консалтинговій компанії Capital Economics Цзичунь Хуан.

Проблеми з нерухомістю у Китаї

Затяжна криза в секторі нерухомості, ключовій опорі економіки, залишається серйозною проблемою для політиків, споживачів та інвесторів КНР. Ціни на нове житло у квітні падали найшвидшими темпами за більш як дев'ять років. Як показали дані, зусилля уряду щодо підтримки хворого сектору показують мало ознак ефективності.

Нерухомість, що постраждала від репресій з боку регулюючих органів продовжує гальмувати загальне зростання. Нещодавно, у рамках нового раунду заходів зі стабілізації сектора нерухомості, уряд Китаю оголосив про плани місцевих органів влади купити "деякі" квартири та пообіцяв докласти рішучих зусиль щодо здачі в експлуатацію недобудованих будинків.

Надмірне виробництво КНР

Аналітики зазначають, що хоча об'єм експорту був позитивним моментом для Китаю, досі незрозуміло, чи цей відскок є стійким, особливо у світлі того, що Вашингтон відроджує протекціоністську позицію.

Адміністрація Байдена цього тижня оголосила про різке підвищення тарифів на експортні товари на суму 18 мільярдів доларів, включаючи чотириразове збільшення мит на китайські автомобілі, які працюють на нових джерелах енергії.

Це відбувається на тлі зростання занепокоєння США тим, що інвестиції у виробничий сектор Китаю сприяють його надмірним потужностям. Це негативно впливає на світову економіку.

Дані показали двозначне зростання виробництва у КНР обладнання для 3D-друку, транспортних засобів на нових джерелах енергії та інтегральних схем. США звинуватили Китай у створенні надмірних промислових потужностей у цих секторах. Європейський Союз також висловив занепокоєння з приводу того, що дешеві китайські товари заповнюють його ринки.

Вплив політики на економіку КНР

При цьому уряд поставив амбітну мету зростання економіки на 2024 рік — близько 5%. На думку багатьох аналітиків, без додаткових стимулів досягти цього буде непросто.

Експерти також зазначають, що економіка КНР рухається зовнішнім попитом і щосили намагається оживити внутрішній попит.

"Цей набір макроданих у поєднанні зі слабкими кредитними даними у квітні може підштовхнути політиків до більш рішучих дій щодо стимулювання внутрішнього попиту. Ймовірність зниження ставок у другому кварталі зростає", — сказав головний економіст китайської фірми з управління хедж-фондами Pinpoint Asset Management Чживей Чжан.

Китай у п'ятницю почав випуск наддовгих спеціальних казначейських облігацій на суму 1 трильйон юанів (138,17 мільярда доларів) терміном від 20 до 50 років для збору коштів, які він буде використовувати для стимулювання проблемних економічних секторів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін збирається наголосити на зростаючих торговельних зв'язках з Пекіном поблизу російського кордону. Поштовхом до цього, за даними ЗМІ, стало підписання між країнами угоди про стратегічне партнерство "нової ери".

Також ми писали, що імпорт сирої нафти в Китай у квітні виріс порівняно з попереднім роком. Нафтопереробні заводи країни готові повністю відновити свою роботу на початку туристичного сезону.