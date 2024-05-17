Промышленность Китая растет, но потребительский спад продолжается в 2024 году

Работник на заводе в Китае. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В апреле 2024 года объем промышленного производства в Китае превысил прогнозы аналитиков. Этому способствовало улучшение внешнего спроса, хотя розничные продажи в самой стране неожиданно замедлились. Это не единственная проблема с которой сталкивается экономика КНР.

О проблемах экономического роста Китая пишет Reuters.

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Несмотря на то, что объем промышленного производства в Китае стремительно растет, розничные продажи внутри страны замедлились. К этому прилагаются проблемы в секторе недвижимости, который по-прежнему тормозит экономику КНР.

Данные за апрель показали неоднородное восстановление второй по величине экономики мира: торговые и потребительские цены оживились, но кредитование все еще тормозится слабым потребительским доверием.

Как отмечается, в апреле промышленное производство в КНР выросло на 6,7% в годовом исчислении. К примеру, в марте темы роста составили 4,5%. Эти цифры превысили прогнозы аналитиков, предполагавших рост в апреле на уровне 5,5%.

Однако розничные продажи в Китае выросли всего на 2,3%, что является самым медленным ростом с декабря 2022 года по сравнению с ростом на 3,1% в марте. Здесь аналитики тоже ошиблись, но уже в большую сторону. Они прогнозировали рост розничных продаж в КНР на 3,8%.

"Данные по-прежнему демонстрируют сильный внешний спрос и слабый внутренний спрос. Слабость внутреннего спроса является результатом ухудшения ситуации с недвижимостью. Текущая политика ребалансирования, такая, как обмен потребительских товаров или специальные казначейские облигации, может лишь частично защитить нисходящую спираль внутреннего спроса ", — сказал старший стратег по Китаю австралийской финансовой группы ANZ Син Чжаопен.

Рост розничной торговли также замедлился из-за неблагоприятного сравнения с апрелем прошлого года. Тогда проводились два государственных праздника, что стало важным фактором роста бизнеса в секторах общественного питания и туризма.

"Промышленное производство продолжало ускоряться благодаря сильному экспорту, но рост по большинству других показателей замедлился, указывая на снижение внутреннего спроса. Мы ожидаем возобновления роста в ближайшие месяцы, поскольку бюджетная поддержка снова увеличится. Но любое краткосрочное улучшение вряд ли будет устойчивым в течение длительного времени, учитывая основные структурные проблемы, стоящие перед экономикой", — отметила экономист по Китаю консалтинговой компании Capital Economics Цзычунь Хуан.

Проблемы с недвижимостью в Китае

Затяжной кризис в секторе недвижимости, ключевой опоре экономики остается серьезной проблемой для политиков, потребителей и инвесторов КНР. Цены на новое жилье в апреле падали быстрейшими за девять лет темпами. Как показали данные, усилия правительства по поддержке больного сектора показывают мало признаков эффективности.

Недвижимость, пострадавшая от репрессий со стороны регулирующих органов, продолжает тормозить общий рост. Недавно, в рамках нового раунда мер по стабилизации сектора недвижимости, правительство Китая объявило о планах местных органов власти выкупить "некоторые" квартиры и пообещало приложить решительные усилия по сдаче в эксплуатацию недостроенных домов.

Чрезмерное производство КНР

Аналитики отмечают, что хотя объем экспорта был положительным моментом для Китая, до сих пор неясно, является ли этот отскок устойчивым, особенно в свете того, что Вашингтон возрождает протекционистскую позицию.

Администрация Байдена на этой неделе объявила о резком повышении тарифов на экспортные товары на сумму 18 миллиардов долларов, включая четырехкратное увеличение пошлин на китайские автомобили, работающие на новых источниках энергии.

Это происходит на фоне роста обеспокоенности США тем, что инвестиции в производственный сектор Китая способствуют его чрезмерным мощностям. Это отрицательно сказывается на мировой экономике.

Данные показали двузначный рост производства в КНР оборудования для 3D-печати, транспортных средств на новых источниках энергии и интегральных схем. США обвинили Китай в создании чрезмерных промышленных мощностей в этих секторах. Европейский Союз также выразил обеспокоенность тем, что дешевые китайские товары заполняют его рынки.

Влияние политики на экономику КНР

При этом правительство поставило амбициозную цель роста экономики на 2024 год — около 5%. По мнению многих аналитиков, без дополнительных стимулов добиться этого будет непросто.

Эксперты также отмечают, что экономика КНР движется за внешним спросом и изо всех сил пытается оживить внутренний.

"Этот набор макроданных в сочетании со слабыми кредитными данными в апреле может подтолкнуть политиков к более решительным действиям по стимулированию внутреннего спроса. Вероятность снижения ставок во втором квартале растет", — сказал главный экономист китайской фирмы по управлению хедж-фондами Pinpoint Asset Management Чживей Чжан.

Китай в пятницу начал выпуск сверхдолгих специальных казначейских облигаций на сумму 1 триллион юаней (138,17 миллиарда долларов) сроком от 20 до 50 лет для сбора средств, которые он будет использовать для стимулирования проблемных экономических секторов.

Напомним, президент России Владимир Путин собирается отметить растущие торговые связи с Пекином вблизи российской границы. Толчком к этому, по данным СМИ, стало подписание между странами соглашения о стратегическом партнерстве "новой эры".

Также мы писали, что импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос по сравнению с предыдущим годом. Нефтеперерабатывающие заводы страны готовы полностью возобновить свою работу в начале туристического сезона.