Імпорт сирої нафти в Китай в апрелі виріс на 5,45% порівняно з попереднім роком

Китайський нафтовий танкер. Фото: twimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Імпорт сирої нафти в Китай у квітні виріс порівняно з попереднім роком. Нафтопереробні заводи країни готові повністю відновити свою роботу на початку туристичного сезону.

Про це пише Reuters.

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За даними Головного митного управління Китаю, імпорт сирої нафти у квітні становив 44,72 мільйона метричних тонн, або близько 10,88 мільйона барелів на день. Це на 5,45% більше, ніж відносно низькі 10,4 млн барелів на добу, імпортовані країною у квітні 2023 року.

За п'ятиденні канікули, присвячені Дню праці, що розпочалися 1 травня, у Китаї було здійснено понад 1,3 мільярда пасажирських поїздок, що на 2,1% більше, ніж роком раніше. За даними аналітиків, трафік на шосе збільшився на 2,1%, а обсяг авіаперевезень збільшився на 8,1%. За даними консалтингової компанії OAG, місткість внутрішніх авіаліній у квітні зросла на 1,3% порівняно з минулим роком.

У виробничому секторі Китаю у квітні продовжилося повільне відновлення. Імпорт сповільнився на 5,8% з рівня березня 11,55 млн барелів на добу.

"Закупки нафти в Китаї сповільнилися через підвищення цін на сиру нафту та послаблення внутрішнього попиту на дизельне пальне. Очікується, що попит на сиру нафту в Китаї буде підтримано збільшенням експортної квоти цього року і запуском нового нафтопереробного заводу пізніше цього року", — підкреслила аналітик Rystad Energy у Пекіні Лінь Є.

Аналітики прогнозують, що масштаби технічного обслуговування на державних нафтопереробних заводах Китаю досягнуть піку у другому кварталі роки, що вплине на їх продуктивність. Однак, за даними китайської консалтингової компанії MySteel, кількість зупинок потужностей на технічне обслуговування на державних нафтопереробних заводах буде на 24% нижчою, ніж минулого року.

Імпорт природного газу у Китаї у квітні також зріс. Об'єми поставок зросли на 14,7% порівняно з минулим роком — до 10,30 млн тонн. Ціни на СПГ для Азії наприкінці квітня знизилися на 11,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 43% порівняно з торішнім піком у жовтні.

Дані митниці також показали, що експорт нафтопродуктів, включаючи дизельне пальне, бензин, авіаційне та суднове паливо, зріс на 21,46% порівняно з минулим роком раніше та становив 4,55 млн тонн.

Нагадаємо, через проведення розслідування владою Південної Кореї партії нафтопродуктів із Росії почали надовго затримуватись у морі з березня цього року. На 5 травня близько двох мільйонів барелів нафти "застрягли" у морі, а деякі судна усе ще перебувають в районі Оману.

Також ми писали, що ціни на нафту впали до рекордного мінімуму. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent впала нижче 82 доларів за барель. Така вартість чорного золота є найнижчою за два місяці.