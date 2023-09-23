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Економіка України вперше зросла з початку війни, — Bloomberg

23 вересня 2023 20:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Економіка України вперше зросла з початку війни, — Bloomberg
Готівка та рахунки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Економіка України, яка постраждала від повномасштабного вторгнення РФ, вперше починає зростати. У Національному банку очікують, що у 2023 році показник буде більшим на 2,9%. 

Про це пише видання Bloomberg.

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Зростання економіки України

За даними Державної служби статистики, після різкого падіння внаслідок вторгнення РФ у 2022 році та подальшого зниження у 2023 році, у другому кварталі валовий внутрішній продукт зріс на 19,5% в річному численні.

Збільшення ВВП відбулось і завдяки зростанню внутрішнього споживання, адже українці змогли адаптуватися до нових умов після початку війни. Сюди ж відносять й великі обсяги зерна.

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Статистика Bloomberg

Прогнози Нацбанку

За прогнозами Нацбанку, у цьому році економіка України може зрости на 2,9%. Цей показник, як стверджують, є вирішальним для виплат по національним ВВП-варіантам. 

Нагадаємо, Федерація роботодавців України (ФРУ) оцінила потенційні економічні вигоди для України від повного розблокування чорноморських портів для всіх видів вантажів. За розрахунками ФРУ, цей крок може призвести до значного зростання ВВП та надходжень до бюджету країни.

Також ми писали про бюджет на 2024 рік, а саме якими будуть ціни, зарплати, безробіття і ВВП.

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