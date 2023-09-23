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Экономика Украины впервые выросла с начала войны, — Bloomberg

23 сентября 2023 20:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Экономика Украины впервые выросла с начала войны, — Bloomberg
Наличные и счета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Экономика Украины, пострадавшая от полномасштабного вторжения в РФ, впервые начинает расти. В Национальном банке ожидают, что в 2023 году показатель будет выше на 2,9%.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Рост экономики Украины

По данным Государственной службы статистики, после резкого падения в результате вторжения РФ в 2022 году и последующего снижения в 2023 году, во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 19,5% в годовом исчислении.

Увеличение ВВП произошло и благодаря росту внутреннего потребления, ведь украинцы смогли адаптироваться к новым условиям после начала войны. Сюда же относятся и большие объемы зерна.

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Статистика Bloomberg

Прогнозы Нацбанка

По прогнозам Нацбанка, в текущем году экономика Украины может вырасти на 2,9%. Этот показатель, как утверждают, решающий для выплат по национальным ВВП-варрантам.

Напомним, Федерация работодателей Украины (ФРУ) оценила потенциальные экономические выгоды для Украины от полной разблокировки черноморских портов для всех видов грузов. По расчетам ФРУ, этот шаг может привести к значительному росту ВВП и поступлениям в бюджет страны.

Также мы писали о бюджете на 2024 год, а именно какими будут цены, зарплаты, безработица и ВВП.

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