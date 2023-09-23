Экономика Украины впервые выросла с начала войны, — Bloomberg

Наличные и счета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экономика Украины, пострадавшая от полномасштабного вторжения в РФ, впервые начинает расти. В Национальном банке ожидают, что в 2023 году показатель будет выше на 2,9%.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Рост экономики Украины

По данным Государственной службы статистики, после резкого падения в результате вторжения РФ в 2022 году и последующего снижения в 2023 году, во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 19,5% в годовом исчислении.

Увеличение ВВП произошло и благодаря росту внутреннего потребления, ведь украинцы смогли адаптироваться к новым условиям после начала войны. Сюда же относятся и большие объемы зерна.

Статистика Bloomberg

Прогнозы Нацбанка

По прогнозам Нацбанка, в текущем году экономика Украины может вырасти на 2,9%. Этот показатель, как утверждают, решающий для выплат по национальным ВВП-варрантам.

Напомним, Федерация работодателей Украины (ФРУ) оценила потенциальные экономические выгоды для Украины от полной разблокировки черноморских портов для всех видов грузов. По расчетам ФРУ, этот шаг может привести к значительному росту ВВП и поступлениям в бюджет страны.

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