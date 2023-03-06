Експерт пояснив, чому укріплюється гривня
Одна з причин укріплення курсу гривні останніми тижнями — відносне падіння попиту на долар серед населення. Пов’язано це, зокрема, з тим, що в лютому збільшилась валютна виручка підприємств. Це, своєю чергою, пов’язано з покращенням ситуації з експортом українських товарів, зокрема аграрним експортом через відомий "зерновий коридор". В результаті об’єми пропозиції валюти на українському ринку збільшились, а попит населення не збільшився. Тому, за законами ринку, іноземна валюта почала дешевшати.
Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.
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Причини росту курса гривні
Друга причина укріплення гривні — виснаження фактору бюджетних виплат, який тиснув на курс української валюти з кінця грудня. Традиційно в Україні під кінець року відбуваються значні виплати з державного бюджета. Вся ця гривнева маса певний час "муляє" українцям кишеню, і вони скуповують валюту. Наразі ж, певно, зайвої гривні у людей не залишилось, попит на іноземну валюту впав. Отже валюта дешевшає, а гривня — дорожчає.
Протягом січня і першої половини лютого попит на валюту був досить великим. Національний банк був змушений щотижня продавати на міжбанківському ринку сотні мільйонів доларів. Але до середини лютого всі, хто хотів купити валюту, це зробили. І попит зменшився.
А далі включилась людська психологія. Спостерігаючи зниження вартості долара деякі люди вирішують і собі позбутися валюти.
Крім того, масово закінчуються терміни дії доларових депозитів, валюту для яких українці мають можливість купляти на міжбанку. Тож попит на готівкову валюту падає.
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Про те, чому укріплюється гривня і що буде далі — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE