Эксперт объяснил, почему укрепляется гривня

Гривня медленно, но уверенно укрепляет свои позиции

Одна из причин укрепления курса гривни в последние недели — относительное падение спроса на доллар среди населения. Связано это в частности с тем, что в феврале увеличилась валютная выручка предприятий. Это, в свою очередь, связано с улучшением ситуации с экспортом украинских товаров, в частности, аграрным экспортом через известный "зерновой коридор". В результате, объемы предложения валюты на украинском рынке увеличились, а спрос населения не увеличился. Потому, по законам рынка, иностранная валюта начала дешеветь.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Причины роста курса гривни

Вторая причина укрепления гривни — истощение фактора бюджетных выплат, давившего на курс украинской валюты с конца декабря. Традиционно в Украине к концу года происходят значительные выплаты из государственного бюджета. Вся эта гривневая масса некоторое время "давит" украинцам карман, и они скупают валюту. Сейчас же, вероятно, лишней гривни у людей не осталось, спрос на иностранную валюту упал. Поэтому валюта дешевеет, а гривня — дорожает.

В течение января и первой половины февраля спрос на валюту был достаточно велик. Национальный банк был вынужден еженедельно продавать на межбанковском рынке сотни миллионов долларов. Но к середине февраля все желающие купить валюту это сделали. И спрос снизился.

А дальше включилась человеческая психология. Наблюдая за снижением стоимости доллара некоторые люди решают и себе избавиться от валюты.

Кроме того, массово истекают сроки действия долларовых депозитов, валюту для которых украинцы имеют возможность покупать на межбанке. Так что спрос на наличную валюту падает.

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О том, почему укрепляется гривня и что будет дальше — читайте в авторском материале Новини.LIVE