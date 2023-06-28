Експерт розказав про махінації на АЗС для уникнення оподаткування

Автозаправна станція. Фото: pixabay.com

Для мінімізації податкових відрахувань в державний бюджет окремі торговці паливно-мастильними матеріалами (мережі АЗС або окремі автозаправні станції) можуть застосовувати різноманітні "схеми".

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Схеми уникнення оподаткування

За словами експерта, з метою оптимізації оподаткування на АЗС продають паливо без видачі чека або з видачею підробленого чека, який не має жодної юридичної сили.

АЗС можуть використовувати одночасно декілька касових апаратів – офіційний і "неофіційний". Покупець палива, отримавши чек, може навіть не підозрювати, що отримав на руки фактично фантик, згенерований "неофіційним" касовим апаратом.

При цьому через офіційний касовий апарат може проходити лиш незначна частина розрахунків за придбане паливо.

Сергій Куюн розповідає випадок, коли податківці буквально "сидячи в кущах" протягом якогось часу підраховували кількість автомобілів, які заправились на АЗС. Нагрянувши раптом до працівників автозаправної станції з перевіркою, податківці порахували кількість продажів, зафіксованих касовим апаратом. Виявилось, що 90% продажів пройшли повз касу. Тобто, податки сплачувались фактично лиш з 10% продажів.

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А ще, розказує експерт, використовуються махінації з касовим обладнанням, коли, наприклад, опівночі відбувається технічний "глюк" і втрачається половина масиву інформації про продані об’єми палива за день. Відповідно, ця інформація не йде на сервери Податкової служби.

Скільки на цьому можна заробити

Заробляють продавці палива, зокрема, й на "відмиванні" ПДВ. Неофіційні послуги з "відмивання" ПДВ можуть коштувати близько 7% від вартості палива.

Отже, сплативши нелегалам 7% продавець палива отримає 13% економії за рахунок несплаченого ПДВ (20% мінус 7%).

Якщо літр палива коштує 50 грн, то 13% від цієї суми складають 6,5 гривень. Саме стільки може зекономити продавець на кожному літрі проданого палива за рахунок оптимізації сплати ПДВ. А за день АЗС може продати декілька тон палива. От і рахуйте!

"Це просто фантастична маржа. Можеш продавати пальне навіть по собівартості, і все одно зароблятимеш 6,5 гривень на кожному літрі палива", — підраховує співрозмовник Новини.LIVE.

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Нагадаємо, за даними народного депутата Ярослава Железняка, нелегальний обіг автомобільного палива на українському ринку становить близько 10-15%. Внаслідок цього державний бюджет втрачає близько 5-10 млрд гривень.

До 30% паливного ринку припадає на так звані "бочки" — повністю нелегальні міні-АЗС, які в кращому випадку торгують без сплати податків. Торгують вони зазвичай дуже неякісним контрафактним пальним.

Ще 30% — це середні та великі АЗС, які ухиляються від сплати податків.

Частка легального ринку продажів пального становить 40%.

