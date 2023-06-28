Эксперт рассказал о махинациях на АЗС для ухода от налогообложения

Автозаправочная станция. Фото: pixabay.com

Для минимизации налоговых отчислений в государственный бюджет отдельные торговцы горюче-смазочными материалами (сети АЗС или отдельные автозаправочные станции) могут применять разнообразные "схемы".

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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По словам эксперта, с целью оптимизации налогообложения на АЗС продают топливо без выдачи чека или с выдачей поддельного чека, не имеющего никакой юридической силы.

АЗС могут использовать одновременно несколько кассовых аппаратов — официальный и "неофициальный". Покупатель топлива, получив чек, может даже не подозревать, что получил на руки фактически фантик, сгенерированный "неофициальным" кассовым аппаратом.

При этом через официальный кассовый аппарат может проходить лишь незначительная часть расчетов за приобретенное топливо.

Сергей Куюн рассказывает случай, когда налоговики буквально "сидя в кустах" в течение какого-то времени подсчитывали количество заправившихся на АЗС автомобилей. Нагрянув неожиданно к работникам автозаправочной станции с проверкой, налоговики посчитали количество продаж, зафиксированных кассовым аппаратом. Оказалось, что 90% продаж прошли мимо кассы. То есть налоги платились фактически только с 10% продаж.

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А еще, рассказывает эксперт, используются махинации с кассовым оборудованием, когда, например, в полночь происходит технический "глюк" и теряется половина массива информации о проданных объемах топлива за день. Соответственно, эта информация не идёт на серверы Налоговой службы.

Сколько на этом можно заработать

Зарабатывают продавцы топлива, в том числе и на "отмывании" НДС. Неофициальные услуги по "отмыванию" НДС могут стоить около 7% стоимости топлива.

Следовательно, уплатив нелегалам 7% продавец топлива получит 13% экономии за счет неуплаченного НДС (20% минус 7%).

Если литр топлива стоит 50 грн, то 13% этой суммы составляют 6,5 гривен. Именно столько может сэкономить продавец на каждом литре проданного топлива за счет оптимизации НДС. А в день АЗС может продать несколько тонн топлива. Вот и считайте!

"Это просто фантастическая маржа. Можешь продавать топливо даже по себестоимости, и все равно будешь зарабатывать 6,5 гривен на каждом литре топлива", — подсчитывает собеседник Новини.LIVE.

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Напомним, по данным народного депутата Ярослава Железняка, нелегальное обращение автомобильного топлива на украинском рынке составляет около 10-15%. В результате государственный бюджет теряет около 5-10 млрд гривен.

До 30% топливного рынка приходится на так называемые "бочки" — полностью нелегальные мини-АЗС, в лучшем случае торгующие без уплаты налогов. Торговают они обычно очень некачественным контрафактным горючим.

Еще 30% — это средние и крупные АЗС, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Доля легального рынка продаж топлива составляет 40%.