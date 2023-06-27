Депутат Железняк назвав мережі АЗС, які платять найменше податків

Дивні ціни на заправках. Фото: Ярослав Железняк

Нелегальний обіг автомобільного палива на українському ринку складає близько 10-15%. Внаслідок цього державний бюджет втрачає близько 5-10 млрд гривень.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк в ході засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки.

Читайте також:

Яка структура паливного ринка

За даними Железняка, структура ринку роздрібних продажів палива в Україні має наступний вигляд.

До 30% ринку припадає на так звані "бочки" — повністю нелегальні міні-АЗС, які в кращому випадку торгують без сплати податків. Торгують вони зазвичай дуже неякісним контрафактним пальним.

"Ще 30% — це середні та великі АЗС, які ухиляються від сплати податків, "торгують документами" та теж полюбляють продавати "бодяжне" пальне", — розказує депутат.

Частка легального ринку продажів пального складає 40%.

Хто платить податків найменше

За даними, озвученими на засіданні ТСК, кількість нелегальних ("чорних") АЗС зменшилась з 1500 штук у 2021 році до орієнтовно 450 об’єктів, які мають ознаки порушення законодавства, станом на травень 2023 року.

Так звані "сірі" АЗС як правило мають ліцензії, але сплачують податки лише частково. Вираховуються ці компанії Державною податковою службою за двома показниками: сумою всіх сплачених податків з 1 літру реалізованого у роздріб пального, та зарплатними податками на одну АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про зростання цін на бензин з 1 липня: новий прогноз

За інформацією ТСК, в 2022 році та протягом 1 кварталу 2023-го в Україні як мінімум три мережі АЗС сплачували податки лише частково. Мова йде про мережі "Авантаж7", "БРСМ", "Мотто".

Так, в 2022 році мережею АЗС "Мотто" реалізовано 63,3 млн літрів пального (ДП, бензин, газ). Сплачено всіх податків з роздробу 26 млн гривень. В середньому з 1 літра пального при роздрібному продажі сплачується 0,41 грн податків (в 2023 році — 0,45 грн/літр).

Мережею "БРСМ" за 2022 рік реалізовано 658,4 млн літрів пального (ДП, бензин, газ). Сплачено податків з роздробу 187 млн гривень. В середньому з 1 літра пального при роздрібному продажу сплачується 0,28 грн податків (в 2023 році — 0,55 грн/літр).

Мережею "Авантаж7" за той же період реалізовано 155,2 млн літрів пального (ДП, бензин, газ). Сплачено податків з роздробу 51 млн гривень. В середньому з 1 літра пального при роздрібному продажу сплачується 0,33 грн податків (в 2023 році — 0,44 грн/літр).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бензин та дизель можуть подорожчати: що буде з цінами в липні

В матеріалах ТСК зазначається, що легальні мережі АЗС сплачують податків у межах 1 – 2,5 грн з 1 літра паливного роздробу.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні набудуть чинності норми законодавства, які передбачають повернення ставки ПДВ та акцизів на пальне на довоєнний рівень.

Очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев повідомив, що з 1 липня податок на додану вартість на пальне повернуть до рівня 20%. Депутат вважає, що рішення про зниження ПДВ на початку війни було помилковим.

