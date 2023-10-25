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Експерт розповів, скільки коштує Україні день простою суден у морському коридорі

25 жовтня 2023 23:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експерт розповів, скільки коштує Україні день простою суден у морському коридорі
Корабель в морі. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент "Укрметалургпрома" Олександр Каленков розповів, скільки коштує для країни день простою суден у морському коридорі. За його словами, бюджету доводиться платити пів мільярда гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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День простою суден

За словами Каленкова, блокування коридору вкрай погано відобразиться на його репутації. Він розповів, що  судновласники знову відмовлятимуться йти до українських портів, а ставки страхування знову зростуть.

"Неясно, чия була ініціатива зупинити рух суден. Ні від військових, ні від синоптиків не надходило ніяких засторог, тобто шлях є цілком безпечним. Навіть Президент Зеленський вчора говорив про відновлення Україною хай не повного, але контролю у Чорному морі. Тобто це рішення було необґрунтовано ухвалене десь у владних кабінетах", — зауважив Каленков.

Президент "Укрметалургпрома" каже, що ситуація негативно відобразиться на репутації, яка вже склалася в українського морського коридору. Він наголосив, що експортери та судновласники знову стали заручниками, але на цей раз — вже чиновників України.

"Кожен день простою для власників суден та експортерів — це десятки тисяч доларів збитків. Суми страхування знову зростуть. А український бюджет щодня втрачає близько 0,5 млрд гривень — і це при тому, що ми потребуємо дуже багато грошей на виконання соціальних гарантій та забезпечення наших героїв зброєю", — наголосив Каленков.

Нагадаємо, станом на 17 жовтня з портів Великої Одеси вийшло три судна, завантажені збіжжям. Ще один балкер Briza йде на вхід у напрямку Чорноморська. 

Також ми писали, що у Відні відбулася дводенна робоча зустріч партнерів Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Партнери обговорили технічні та фінансові аспекти модернізації флоту УДП.

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