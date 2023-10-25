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Эксперт рассказал, сколько стоит Украине день простоя судов в морском коридоре

25 октября 2023 23:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эксперт рассказал, сколько стоит Украине день простоя судов в морском коридоре
Корабль в море. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказал, сколько стоит для страны день простоя судов в морском коридоре. По его словам, бюджету приходится платить полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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День простоя судов

По словам Каленкова, блокировка коридора крайне плохо отразится на его репутации. Он рассказал, что судовладельцы снова будут отказываться идти в украинские порты, а ставки страхования снова вырастут.

"Неясно, чья была инициатива остановить движение судов. Ни от военных, ни от синоптиков не поступало никаких предосторожностей, то есть путь вполне безопасен. Даже Президент Зеленский вчера говорил о восстановлении Украиной пусть не полного, но контроля в Черном море. То есть это решение было необоснованно принято где-то во властных кабинетах", — отметил Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" говорит, что ситуация негативно отразится на репутации, которая уже сложилась у украинского морского коридора. Он отметил, что экспортеры и судовладельцы снова стали заложниками, но на этот раз — уже чиновников Украины.

"Каждый день простоя для владельцев судов и экспортеров — это десятки тысяч долларов убытков. Суммы страхования снова вырастут. А украинский бюджет ежедневно теряет около 0,5 млрд гривен — и это при том, что нам необходимо очень много денег на выполнение социальных гарантий, и обеспечение наших героев оружием", — подчеркнул Каленков.

Напомним, по состоянию на 17 октября из портов Большой Одессы вышли три судна, загруженные зерном. Еще один балкер Briza идет на вход в направлении Черноморска.

Также мы писали, что в Вене прошла двухдневная рабочая встреча партнеров Украинского Дунайского пароходства и Международной финансовой корпорации (IFC). Партнеры обсудили технические и финансовые аспекты модернизации флота УДП.

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