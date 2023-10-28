Ціни на продукти — експерти дають невтішні прогнози

М'ясна і рибна продукція: Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні продукти на полицях магазинів почнуть зростати у ціні. Очікується, що деякі з них додадуть у вартості до 20% вже до кінця 2023 року.

Про це розповідають економічні експерти.

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Як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, загалом вартість продуктів до Нового року додасть до 4%.

Причини:

сезонний фактор;

підвищення цін на пальне;

девальвація гривні.

Експерти також звертають увагу на зростання попиту на продукти, зокрема, через повернення громадян з-за кордону.

Підскочать ціни на овочі та фрукти до 10%, оскільки зростуть витрати на перевезення та зберігання. Йдеться про помідори, огірки, овочі борщового набору. Це пов’язано із завершенням збору врожаю та витратами на теплиці. Огірки вже зараз пропонують по 90-100 грн.

Подорожчають імпортні фрукти, зокрема апельсини взимку — до 100 грн, банани — до 60 грн.

За словами експертки Оксани Руженкової, м'ясні продукти зростуть у вартості мінімум на 3-5%, а "молочний кошик" — до 12%. Найбільше з "молочки" подорожчає вершкове масло — до 20%.

Суттєво зростуть в країні ціни на яйця. Свій минулорічний рекорд у 75 грн перевершать перед новорічними святами.

Взимку буде дорожчати картопля, зокрема, фермери планують відпускну ціну у 12 грн на кілограм, а в роздрібі коштуватиме 15-18 грн.

Топ 7 продуктів, що з початку 2023-го найбільше втратили у ціні:

цибуля — на 57,9%;

морква — на 50,7%;

крупа гречана — на 44,5%;

капуста білокачанна — на 30,0%;

яйця — на 28,8%;

буряк — на 16,3%;

рис — на 12,0%.

Більше про ціни

Нагадаємо, тільки за останній тиждень вартість картоплі зросла на 13%. Зміну тенденції пов'язують із обмеженою пропозицією овоча. Так, збір нового врожаю майже завершився. Коренеплоди хорошої якості виробники закладають на зберігання, розраховуючи взимку продати значно дорожче. Тому такий дефіцит штучний, і ціни на овоч зросли.

Тако ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.