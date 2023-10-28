Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Експерти дали прогноз щодо цін на продукти — до чого готуватися arrow

Експерти дали прогноз щодо цін на продукти — до чого готуватися

28 жовтня 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — експерти дають невтішні прогнози
М'ясна і рибна продукція: Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні продукти на полицях магазинів почнуть зростати у ціні. Очікується, що деякі з них додадуть у вартості до 20% вже до кінця 2023 року.

Про це розповідають економічні експерти.

Читайте також:

Що буде з цінами в Україні

Як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, загалом вартість продуктів до Нового року додасть до 4%.

Причини:

  • сезонний фактор;
  • підвищення цін на пальне;
  • девальвація гривні.

Експерти також звертають увагу на зростання попиту на продукти, зокрема, через повернення громадян з-за кордону.

Підскочать ціни на овочі та фрукти до 10%, оскільки зростуть витрати на перевезення та зберігання. Йдеться про помідори, огірки, овочі борщового набору. Це пов’язано із завершенням збору врожаю та витратами на теплиці. Огірки вже зараз пропонують по 90-100 грн.

Подорожчають імпортні фрукти, зокрема апельсини взимку — до 100 грн, банани — до 60 грн.

За словами експертки Оксани Руженкової, м'ясні продукти зростуть у вартості мінімум на 3-5%, а "молочний кошик" — до 12%. Найбільше з "молочки" подорожчає вершкове масло — до 20%.

Суттєво зростуть в країні ціни на яйця. Свій минулорічний рекорд у 75 грн перевершать перед новорічними святами.

Взимку буде дорожчати картопля, зокрема, фермери планують відпускну ціну у 12 грн на кілограм, а в роздрібі коштуватиме 15-18 грн.

Топ 7 продуктів, що з початку 2023-го найбільше втратили у ціні:

  • цибуля — на 57,9%;
  • морква — на 50,7%;
  • крупа гречана — на 44,5%;
  • капуста білокачанна — на 30,0%;
  • яйця — на 28,8%;
  • буряк — на 16,3%;
  • рис — на 12,0%.

Більше про ціни

Нагадаємо, тільки за останній тиждень вартість картоплі зросла на 13%. Зміну тенденції пов'язують із обмеженою пропозицією овоча. Так, збір нового врожаю майже завершився. Коренеплоди хорошої якості виробники закладають на зберігання, розраховуючи взимку продати значно дорожче. Тому такий дефіцит штучний, і ціни на овоч зросли.

Тако ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі