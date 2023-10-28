Цены на продукты — эксперты дают неутешительные прогнозы

Мясная и рыбная продукция: Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине продукты на полках магазинов начнут расти в цене. Ожидается, что некоторые из них прибавят в стоимости до 20% к концу 2023 года.

Об этом рассказывают экономические эксперты.

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Как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в целом стоимость продуктов к Новому году прибавит до 4%.

Причины:

сезонный фактор;

повышение цен на горючее;

девальвация гривны.

Эксперты также обращают внимание на рост спроса на продукты, в частности, из-за возвращения граждан из-за границы.

Подскочат цены на овощи и фрукты до 10%, поскольку увеличатся затраты на перевозку и хранение. Речь идет о помидорах, огурцах, овощах борщового набора. Это связано с завершением сбора урожая и расходом на теплицы. Огурцы уже сейчас предлагают по 90–100 грн.

Подорожают импортные фрукты, в частности, апельсины зимой — до 100 грн, бананы — до 60 грн.

По словам эксперта Оксаны Руженковой, мясные продукты вырастут в стоимости минимум на 3-5%, а "молочная корзина" — до 12%. Больше всего из "молочки" подорожает сливочное масло — до 20%.

Существенно вырастут в стране цены на яйца. Свой прошлогодний рекорд в 75 грн превзойдут перед новогодними праздниками.

Зимой будет дорожать картофель, в частности фермеры планируют отпускную цену в 12 грн за килограмм, а в рознице будет стоить 15-18 грн.

Топ 7 продуктов, которые с начала 2023-го больше всего потеряли в цене:

лук — на 57,9%;

морковь — на 50,7%;

крупа гречневая — на 44,5%;

капуста белокочанная — на 30%;

яйца — на 28,8%;

свекла — на 16,3%;

рис — на 12%.

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Напомним, только за последнюю неделю стоимость картофеля выросла на 13%. Изменение тенденции связывается с ограниченным предложением овоща. Так, сбор нового урожая почти завершился. Корнеплоды хорошего качества производители закладывают на хранение, рассчитывая зимой продать гораздо дороже. Потому такой дефицит искусственный, и цены на овощ выросли.

Так мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику на ключевые продукты за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.