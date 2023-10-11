Ціни в Україні — на скільки подорожчали продукти за рік

Ринок у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Про це свідчить інформація статистичного відомства.

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Зростання цін на продукти

Зазначається, що фактичні темпи зростання вартості продуктів були істотно нижчі за останній прогноз Національного банку Україн (НБУ). Більше сповільнення інфляції пояснюють зростанням пропозиції продуктів. Йдеться про овочі та фрукти нового врожаю, а також кращі врожаї зернових та олійних.

Зокрема, цін на сирі продукти впали до 0,3% у річному вимірі. Основний внесок зробили фрукти та овочі.

Подешевшали крупи та борошно на тлі збільшення виробництва. Проте подорожчали яйця, хоч і не так сильно, як торік.

Пригальмувало подорожчання алкогольних напоїв через повільніше зростання виробничих витрат.

Проте пришвидшилося зростання вартості транспортних послуг з огляду на подорожчання пального. Так, ціни на пальне поновили зростання (6,2% у річному вимірі).

У вересні подорожчали оброблені продовольчі товари, однак дещо повільніше (до 10,6% р/р). Таку динаміку пояснюють зниженням тиску з боку витрат бізнесу на сировину, оптимізацією виробничих і логістичних ланцюгів.

Джерело: Держстат

Зниженню темпів подорожчання продуктів сприяла також курсова стійкість в країні. Стримувала адміністративну інфляцію заборона на підвищення низки тарифів на комунпослуги для населення.

Більше про вартість продуктів

Нагадаємо, в Україні дешевшає цибуля. Так, зараз її можна придбати на 21% дешевше, ніж минулого тижня. Нині її ціна за кілограм коливається в межах 7 —12 гривень.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.