Робота в Україні — які професії будуть популярні після війни

Після війни деякі спеціалісти будуть у дефіциті

Український ринок праці зазнав суттєвих змін під час повномасштабного вторгнення росії, багатьом стало важче знайти роботу за професією. Однак після війни деякі спеціалісти будуть у дефіциті.

Про те, які будуть популярні професії після війни, розповіли у Київській школі економіки.

Які спеціальності будуть популярні

Як наголошують експерти, українці вже зараз мають бути готові до змін та вміти швидко адаптуватися до нових реалій. Тим, хто втратив роботу, варто розглянути зміну професії. Після війни деякі спеціалісти будуть "на вагу золота".

За їхніми словами, з'явиться багато вакансій роботи, пов'язаної зі сферою оборони та будівництва.

"Будівельник. Ми відбудовуватимемося. Будуть усі професії, всі пов'язані з армією, звичайно. Загроза нікуди не зникне, і армія у нас ставатиме все більш високотехнологічною. Будуть професії пов'язані з травмою, медициною, відновленням і будуть високотехнологічні професії", — розповіли у Київській школі економіки.

Зокрема, студентам радять звернути увагу на технологічну сферу.

"Зараз має бути технологічна грамотність. Друге, звичайно, все, що є і все, що відбувається — це про людей. Люди в першому місці. Тому м'які навички — спілкування, емпатія, емоційний інтелект — це те, що треба розвивати", — запевняють експерти.

Вже зараз активно розвивається напрямок підготовки операторів дронів. Так, в одному із центрів підготовки випустили більше тисячі випускників. Керівництво центру запевняє, що це — професія майбутнього Примітно, що вона знадобиться у мирному житті.

"Аграрний сектор, архітектура, все, що пов'язане з енергетикою та енергефективністю, кіно-відео зйомка. Окремий великий блок після війни пов'язаний із розмінуванням. Проведення різноманітних шоу, там аерошоу тощо. Тобто для розвитку аеродинаміки", — зауважили фахівці.

Яка зараз ситуація на ринку

За даними експертів із працевлаштування, зараз серед найпопулярніших вакансій — робота у сфері продажу. У ТОП-5:

менеджер з продажу;

продавець-консультант;

водій;

кухар;

бухгалтер.

"Якщо говорити про те, що буде затребувано, які кваліфікації там, то зараз роботодавці вже починають говорити про можливі дефіцити кваліфікованих кадрів. Ми зараз бачимо в медичній сфері є: лікар УЗД, для прикладу. І електрослюсар також. Низька конкуренція. Тобто вакансії є, от людей, які можуть обійняти цей пост небагато", — розповідають вони.

Нагадаємо, в Україні на початок березня налічується 150 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватися із червня минулого на тлі війни.

Також ми писали, що в Україні влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.